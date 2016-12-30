Александр Гайворонский вошел в число лауреатов премии ПАО "Газпром"

30 декабря 2016 года, 10:00 |
Фото Газпром Трансгаз Ухта

27 декабря на заседании Правления ПАО "Газпром" состоялось вручение премии компании в области науки и техники за 2016 год.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский вошел в состав авторского коллектива, получившего награду за работу "Повышение надежности добычи транспорта газа по системам магистральных газопроводов "Бованенково – Ухта" и "Ухта – Торжок" за счет разработки и выполнения комплексных мероприятий по ремонту приводных газотурбинных двигателей судового типа". Работа выдвинута на премию ООО "Газпром центрремонт".

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Актуальность проекта связана с вводом в эксплуатацию в 2011-2012 годах Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и системы магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" и "Ухта-Торжок".

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Была разработана техническая и конструкторская документация на проведение с использованием запасных частей отечественного изготовления ремонта газотурбинных двигателей судового типа, примененных в составе ГПА Бованенковского НГКМ. Суммарный экономический эффект от освоения ремонта и изготовления запасных частей ГТД ДУ80Л1 на предприятиях Холдинга ООО "Газпром центрремонт" составляет более 8 млрд рублей.

В работе принимали участие представители ПАО "Газпром", ООО "Газпром центрремонт", АО "Тюменские моторостроители", ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО "Газпром трансгаз Ухта"

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Комиинформ
Рубрика: Экономика
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