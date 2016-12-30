Министр юстиции Коми потерял приставку и.о.

Дмитрий Наумов назначен на должность министра юстиции Республики Коми. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба администрации главы РК.

Распоряжение главы Республики Коми от 29 декабря 2016 года №426-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми "О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми" назначить Наумова Дмитрия Александровича на должность министра юстиции Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.