На трассе Сыктывкар-Чебоксары "Шевроле" врезалась в "Газель"

30 декабря 2016 года, 9:57 | Прилузский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Вчера в Прилузском районе иномарка столкунлась с "Газелью". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 8:35 женщина-водитель 1964 года рождения, управляя личной "Шевроле Авео", ехала по автодороге Сыктывкар-Чебоксары.

Пытаясь обогнать впереди идущее транспортное средство, на 627-м километре трассы она не убедилась в безопасности маневра, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль "ГАЗ". Тот, в свою очередь, съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадала пассажирка иномарки 1935 года рождения, получившая черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности.

Как отметили в ГИБДД, женщина-водитель в течение года привлекалась к ответственности пять раз. Во всех случаях - за превышение скорости.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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