Россияне научились противостоять воровству с банковских карт

30 декабря 2016 года, 9:04 |
Фото из архива "Комиинформа"

Наживающимся на обычных российских пользователях банковских карт обманщикам в 2016 году пришлось несладко — их заработки упали на 15% или на 650 млн рублей. Произошло это потому, что в основном хакеры атаковали корреспондентские счета банков, а граждане в свою очередь стали более опытными и уже не подаются на прямолинейные ходы мошенников.

О снижении числа воровства денежных средств с помощью методов социальной инженерии "Известиям" сообщила специализирующаяся на банковской безопасности компания Zecurion. Эксперты установила, что принципиально новых ходов кибержулики пока не придумали, а о старых трюках знают уже даже пожилые пользователи, которых оперативно информируют их дети.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что в недалеком будущем непременно появятся новые методы вытягивания персональной информации о счетах и банковских картах, в том числе, с помощью данных в социальных сетях. В качестве базовой меры безопасности специалисты советуют не использовать в паролях доступах личную информацию.

"Нельзя указывать свои данные на подозрительных сайтах. Нужно иметь отдельные (не привязанные к карточкам) счета в банках для хранения сбережений, использовать усовершенствованные системы оплаты, создавать виртуальные карты или иметь специальную отдельную карту с функцией 3D-secure для платежей в интернете", — сообщил директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин.

Новые методы обработки клиентов банков уже активно используют за рубежом, а значит вскоре традиционно они придут и в Россию, отмечают эксперты.

Комиинформ
Ключевые слова: мошенничество, телефон, банковская карта
Рубрика: Общество
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