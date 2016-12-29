В селе Объячево Прилузского района открыли новый детский сад на 220 мест

29 декабря 2016 года, 18:16 | Прилузский
Фото администрации Прилузского района

В селе Объячево Прилузского района открыт новый детский сад на 220 мест.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 29 декабря. Ввод в эксплуатацию детского сада позволит ликвидировать очередь в Объячево на места в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Работа ведётся в рамках исполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и созданию условий для повышения качества предоставляемых услуг населению. Строительство объекта находилось на личном контроле главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Новый детский сад рассчитан на 12 групп, из них 2 группы - для детей раннего возраста, 10 - для детей дошкольного возраста. Каждая группа имеет помещение для игр, спальню, раздевалку, буфетную и санузел. Кроме того, дошкольное учреждение оборудовано музыкальным и спортивным залами, кабинетом педагога-психолога и логопеда, медицинским блоком, пищеблоком, отвечающими всем современным требованиям.

Здание оснащено системами централизованного отопления, канализации и водоснабжения. В детском саду имеется наружное видеонаблюдение, установлена радиосистема передачи сигнала о пожаре на пульт единой дежурно-диспетчерской службы. В здании предусмотрены помещения для размещения детских колясок. Полы в группах на первом этаже с подогревом.

На прилегающей территории установлены прогулочные веранды, соответствующие возрасту детей малые архитектурные формы, оборудована спортивная площадка.

Комиинформ
Рубрика: Общество
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