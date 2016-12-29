В новогоднюю ночь в 16 муниципалитетах Коми прозвучат праздничные салюты

Городская площадь с 00.45 до 01.00

Стадион 1-ой школы с 02 час. 00 мин. до 02 час. 10 мин.

Площадь у МАУ "ФСК " 01 час. 30 мин. до 02 час. 30 мин.

Центральная площадь с 01 час. 00 мин. до 02 час. 00 мин.

Площадь им. А.М. Босовой, ул.Ленина, д.21, с 00 час. 30 мин. до 01 час. 00 мин.

Площадь у центра культуры с 01 час. 00 мин. до 02 час. 00 мин.

Территория озера, квартал Южный с 01 час. 20 мин. по 01 час. 45 мин.

Территория напротив МБУК Усть-Куломский РДК, ул. Советская д. 35, с 22 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.

с 16 час. 15 мин. до 16 час. 30 мин.

Берег реки Ижма (парк села Ижма) с 01 час. 00 мин. до 01 час. 30 мин.

с 01 час. 00 мин. до 01 час. 30 мин.

Советская площадь с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

с 01 час. 30 мин. до 01 час. 40 мин.

Парковая зона по ул.Славы с 02 час. 00 мин. до 02 час. 10 мин.

Центральная площадь с 01 час. 10 мин. до 02 час. 00 мин.

Площадь у Дома культуры с 23 час. 30 мин. до 01 час. 00 мин.

19

Сыктывдинский район, с. Выльгорт

Площадка по ул.Д.Каликовой (в районе д.57, в 30 метрах от здания РДК и уличной сцены) 05.01.2017, с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.