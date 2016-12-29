В новогоднюю ночь в 16 муниципалитетах Коми прозвучат праздничные салюты

29 декабря 2016 года, 20:55 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В новогоднюю ночь в муниципалитетах Коми прозвучат праздничные салюты.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, площадки для запуска пиротехнических изделий оснащены необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

Для обеспечения пожарной безопасности на всех объектах организовано дежурство сотрудников государственной противопожарной службы.

Площадки, подготовленные для запуска фейерверков

Населенный пункт

Адрес места проведения мероприятия, дата и время проведения

Вместимость

площадок

(человек)
1.

г. Вуктыл

Городская площадь с 00.45 до 01.00

3000

2

Княжпогостский район,

г. Емва

Стадион 1-ой школы
с 02 час. 00 мин. до 02 час. 10 мин.

2000

3

Княжпогостский район,

п. Синдор

Площадь у МАУ "ФСК "
01 час. 30 мин. до 02 час. 30 мин.

800

4

г.Воркута

Центральная площадь
с 01 час. 00 мин. до 02 час. 00 мин.

2500

5

г.Сосногорск

5 микрорайон, "Сквер железнодорожников"

800

6

г.Усинск

Площадь им. А.М. Босовой, ул.Ленина, д.21, с 00 час. 30 мин. до 01 час. 00 мин.

5000

7

Койгородский район,

с. Койгородок

Площадь у центра культуры с 01 час. 00 мин. до 02 час. 00 мин.

1000

8

Троицко-Печорский район,

пгт. Троицко-Печорск

Территория озера, квартал Южный
с 01 час. 20 мин. по 01 час. 45 мин.

1500

9

Усть-Куломский район,

с. Усть-Кулом

Территория напротив МБУК Усть-Куломский РДК, ул. Советская д. 35,
с 22 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.

3000

10

г.Ухта

IV микрорайон

с 16 час. 15 мин. до 16 час. 30 мин.

1500

11

Ухта, пгт. Ярега

футбольное поле на территории МУ "Спорткомплекс "Шахтер", ул. Советская, д. 29а

в 01 час. 00 мин.

500

12

Ижемский район,

с. Ижма

Берег реки Ижма (парк села Ижма)
с 01 час. 00 мин. до 01 час. 30 мин.

200

13

Корткеросский район,

с. Корткерос

Стадион

с 01 час. 00 мин. до 01 час. 30 мин.

700

14

г. Печора

Советская площадь
с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3000

15

г.Сыктывкар

Правый берег р.Сысолы, местечко Заречье

с 01 час. 30 мин. до 01 час. 40 мин.

3000

16

г.Сыктывкар, Эжвинский район

Парковая зона по ул.Славы
с 02 час. 00 мин. до 02 час. 10 мин.

1200

17

Удорский район,

п. Усогорск

Центральная площадь
с 01 час. 10 мин. до 02 час. 00 мин.

500

18

Удорский район,

с. Кослан

Площадь у Дома культуры
с 23 час. 30 мин. до 01 час. 00 мин.

300

19

Сыктывдинский район,

с. Выльгорт

Площадка по ул.Д.Каликовой (в районе д.57, в 30 метрах от здания РДК и уличной сцены)

05.01.2017, с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.

200

20

Усть-Вымский район,

г. Микунь

Городской стадион, 01ч.00мин.

500

21

Сысольский район

-

-

22

Прилузский район

-

-

23

Усть-Цилемский район

-

-
Комиинформ
Ключевые слова: Новый год
Рубрика: Общество
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