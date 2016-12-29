В новогоднюю ночь в 16 муниципалитетах Коми прозвучат праздничные салюты
В новогоднюю ночь в муниципалитетах Коми прозвучат праздничные салюты.
Как сообщает ГУ МЧС по Коми, площадки для запуска пиротехнических изделий оснащены необходимым количеством первичных средств пожаротушения.
Для обеспечения пожарной безопасности на всех объектах организовано дежурство сотрудников государственной противопожарной службы.
Площадки, подготовленные для запуска фейерверков
|
Населенный пункт
|
Адрес места проведения мероприятия, дата и время проведения
|
Вместимость
площадок
(человек)
|1.
|
г. Вуктыл
|
Городская площадь с 00.45 до 01.00
|
3000
|
2
|
Княжпогостский район,
г. Емва
|
Стадион 1-ой школы
|
2000
|
3
|
Княжпогостский район,
п. Синдор
|
Площадь у МАУ "ФСК "
|
800
|
4
|
г.Воркута
|
Центральная площадь
|
2500
|
5
|
г.Сосногорск
|
5 микрорайон, "Сквер железнодорожников"
|
800
|
6
|
г.Усинск
|
Площадь им. А.М. Босовой, ул.Ленина, д.21, с 00 час. 30 мин. до 01 час. 00 мин.
|
5000
|
7
|
Койгородский район,
с. Койгородок
|
Площадь у центра культуры с 01 час. 00 мин. до 02 час. 00 мин.
|
1000
|
8
|
Троицко-Печорский район,
пгт. Троицко-Печорск
|
Территория озера, квартал Южный
|
1500
|
9
|
Усть-Куломский район,
с. Усть-Кулом
|
Территория напротив МБУК Усть-Куломский РДК, ул. Советская д. 35,
|
3000
|
10
|
г.Ухта
|
IV микрорайон
с 16 час. 15 мин. до 16 час. 30 мин.
|
1500
|
11
|
Ухта, пгт. Ярега
|
футбольное поле на территории МУ "Спорткомплекс "Шахтер", ул. Советская, д. 29а
в 01 час. 00 мин.
|
500
|
12
|
Ижемский район,
с. Ижма
|
Берег реки Ижма (парк села Ижма)
|
200
|
13
|
Корткеросский район,
с. Корткерос
|
Стадион
с 01 час. 00 мин. до 01 час. 30 мин.
|
700
|
14
|
г. Печора
|
Советская площадь
|
3000
|
15
|
г.Сыктывкар
|
Правый берег р.Сысолы, местечко Заречье
с 01 час. 30 мин. до 01 час. 40 мин.
|
3000
|
16
|
г.Сыктывкар, Эжвинский район
|
Парковая зона по ул.Славы
|
1200
|
17
|
Удорский район,
п. Усогорск
|
Центральная площадь
|
500
|
18
|
Удорский район,
с. Кослан
|
Площадь у Дома культуры
|
300
|
19
|
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт
|
Площадка по ул.Д.Каликовой (в районе д.57, в 30 метрах от здания РДК и уличной сцены)
05.01.2017, с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.
|
200
|
20
|
Усть-Вымский район,
г. Микунь
|
Городской стадион, 01ч.00мин.
|
500
|
21
|
Сысольский район
|
-
|
-
|
22
|
Прилузский район
|
-
|
-
|
23
|
Усть-Цилемский район
|
-
|
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
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