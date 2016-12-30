Новогодние каникулы - 2017 могут стать самыми морозными с начала века - ЦГМС Коми

До конца года небольшое похолодание, которое отмечается 29 декабря, еще сменится заметным потеплением. Исключением станет Заполярье — там морозы не только задержатся, но и усилятся. На большей части территории погодные условия останутся под влиянием североатлантических циклонов: один переместится в ночь на пятницу, второй — в субботу, сообщает ЦГМС Коми.

Сохранится аномально теплая погода с температурным фоном на 8-10С выше климатической нормы. В большинстве районов пройдет снег, мокрый снег, 31 декабря в юго-западных районах и на крайнем юге — сильный, высота снежного покрова заметно вырастет. Усилится западный, юго-западный ветер до 6-11 м/с, порывами 13-18 м/с, метель. На дорогах местами возможны снежные заносы.

Температура воздуха 30-31 декабря останется в пределах -1...-6С, в западных районов возможно повышение до +1С. Крайний северо-восток останется в арктическом воздухе, сохранится морозная погода с температурой воздуха в течение суток от -25С до -33С.

С 1 января с северо-восточными ветрами арктический воздух начнет проникать к югу: атлантическое тепло будет сменяться сильными морозами с п-ва Таймыр.

Ожидается, что со 2 января в большинстве районов установится аномально холодная погода с температурным фоном ниже климатической нормы на 10С и более, и, вероятней всего, сильные морозы удержатся до конца новогодних каникул. Практически вернутся те же значения температуры, что наблюдались в декабре. Минимальная температура будет понижаться до -28...-35С, местами до -40...45С. А в пик морозной погоды, который прогнозируется на 5-8 января, еще ниже: везде под -40С, местами до -44...-49С.

Так что эти новогодние каникулы могут стать самыми морозными с начала века.

Интересно, что с начала века погода в новогоднюю ночь в нашем регионе в половине случаев была теплой и очень теплой, в половине — морозной и очень морозной. Теплая погода отмечалась в ночь на 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 г.г. Из них самая теплая была в 2012 году, преобладающая температура составляла -1..-3С, и в Заполярье морозы не дотягивали до -10С. Тогда необычно теплая погода простояла все новогодние каникулы.

В остальные годы было холодно. Самой морозной была ночь на 2015 год. Тогда в большинстве районов температура понижалась до -33...-38С, лишь по южной и северной окраинам до -22...-27С.

Самая снежная погода отмечалась при встрече 2003 года. За 31декабря и 1 января в южных районах выпала половина месячной нормы осадков.