В ООО "Газпром трансгаз Ухта" в канун Нового года провели масштабную благотворительную акцию

29 декабря 2016 года, 19:35 |

28 декабря завершилась масштабная благотворительная акция "Тепло наших сердец", организованная в канун Нового года ООО "Газпром трансгаз Ухта".

Проект создан для поддержки одиноких людей старшего поколения, посещающих центры социального обслуживания в регионах производственной деятельности предприятия. Пенсионерам, пожилым инвалидам и малообеспеченным пожилым гражданам молодыми специалистами были вручены подарки, проведена праздничная программа с участием творческих коллективов и исполнителей, организовано праздничное чаепитие.

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Акция прошла в Вологодской, Ярославской, Архангельской областях и в Республике Коми.

Для подготовки программы выступлений были привлечены воспитанники подшефных учреждений предприятия. Многие из этих детей как никто другой понимают важность человеческого внимания: многие из них остались без родительской поддержки. Такая встреча поколений стала возможной благодаря проекту "Тепло наших сердец".

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Одними из первых благотворительную акцию провели филиалы ООО "Газпром трансгаз Ухта", расположенные в Республике Коми. В Ухте праздник устроили для подопечных городского психоневрологического интерната. Людмила Минина, директор ГБУ РК "Ухтинский ПНИ" с большой теплотой отозвалась о проведенном мероприятии: "Мы, конечно, были очень удивлены подобному вниманию. Вы даже не представляете, как много для нас значит то, что к нам приехали артисты города и работники Общества "Газпром трансгаз Ухта", что уделили внимание нашей категории больных. Огромное им за это спасибо!"

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В Вологодской области "тепло сердец" смогли прочувствовать на себе ветераны из Комплексного центра социального обслуживания Тотемского района в деревне Мосеево, "Специальном жилом доме для одиноких престарелых граждан", комплексном центре социального обслуживания населения Грязовецкого района и ряда других.

Всего благотворительная акция газотранспортного предприятия охватила 15 социальных учреждений для пожилых граждан. Душевное тепло, добрые эмоции и искреннюю поддержку подарили именно тем, кто в этом особенно нуждается.

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***ООО "Газпром трансгаз Ухта" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом "Газпром трансгаз Ухта" газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции "Байдарацкая" на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 15,1 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2015 году объём транспортируемого предприятием газа составил более 160 млрд куб. м.

В структуре Общества 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 КС, в составе которых работают 83 компрессорных цеха. Транспорт газа обеспечивают 418 ГПА общей установленной мощностью 5 тыс. 766 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 174 газораспределительные станции. В составе Общества работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в г. Ухте, Республика Коми.

Комиинформ
Рубрика: Общество
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