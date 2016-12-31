На новогодних каникулах "Комиинформ" будет работать в особом режиме
Редакция "Комиинформа" поздравляет всех своих читателей, партнеров и ньюсмейкеров с наступающим 2017-м годом и грядущим Рождеством Христовым. Мы благодарны каждому из вас за то, что весь этот непростой год вы были вместе с нами, за комментарии - позитивные и критические, помогающие нам стать еще лучше.
Редакция агентства, как и все россияне, вступает в период новогодних каникул. До 8 января лента будет продолжать свою работу, однако на ней вы увидите только самые важные новости в несколько меньшем объеме, чем в будни.
По-прежнему мы доступны по электронным адресам, которые опубликованы в разделе сайта "Контакты". Кроме того, вы можете предложить новость или оставить сообщение редакторам в нашей официальной группе ВКонтакте.
Друзья, с Новым годом вас! Мира, любви и здоровья вам и вашим семьям!
Ваш "Комиинформ"
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