Главный финансовый документ Коми представлен жителям региона в более доступном формате

Главный финансовый документ Республики Коми представлен жителям региона в более доступном формате. Как сообщает пресс-служба Минфина РК, чтобы привлечь общественность к участию в обсуждении вопросов бюджетной сферы, ведомство регулярно с 2013 года формирует брошюры "Бюджет для граждан". В этом году информация о бюджете актуализирована с учетом изменений, внесенных в главный финансовый документ республики по итогам его обсуждения в Государственном Совете Коми.

Как пояснили в Минфине региона, в брошюре в виде схем и диаграмм представлены основные характеристики бюджета, объем и структура доходов и расходов, государственного долга, межбюджетных отношений, а также дефицит бюджета.

Основные характеристики региональной казны были сформированы исходя из следующих приоритетов: обеспечение сбалансированности бюджетной системы; обязательное исполнение социально значимых расходов; сокращение неэффективных расходов; поддержка сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, в документе обозначены цели, подпрограммы, основные целевые индикаторы и показатели государственных программ с учетом их финансирования. Отдельно выделены меры и объем финансирования социальной поддержки населения.

Также в брошюре отражена информация о проекте "Народный бюджет", реализуемом на территории республики с 2016 года, в рамках которого будут решаться вопросы местного значения. При этом граждане смогут участвовать в проекте не только в части распределения бюджетных средств, но и своими силами и средствами, а также смогут контролировать ход реализации проектов, отобранных при их непосредственном участии. На осуществление проекта "Народный бюджет", начиная с 2017 года, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 42,5 миллиона рублей (ежегодно).

Данные в брошюре отражены в динамике (фактические значения за 2015 г., прогнозные показатели в 2016 г. и плановые данные на 2017-2019 гг.).

Ожидается, что в 2017 году расходы составят 66 миллиардов рублей, при этом в республиканский бюджет Республики Коми поступит 58,3 миллиарда рублей, что повлечет за собой дефицит в размере 7,7 миллиарда рублей. Полученный дефицит планируется покрыть в основном за счет размещения государственных ценных бумаг Республики Коми и получения кредитов от кредитных организаций.

Ознакомиться с актуальной версией "Бюджета для граждан" можно по ссылке: http://minfin.rkomi.ru/page/13671/47707/.

Также брошюра публикуется на страницах Минфина республики в социальных сетях "ВКонтакте" и "Твиттер".

*** "Бюджет для граждан" – один из основных проектов, реализуемых в рамках Открытого правительства. Он представляет собой упрощённую версию главного финансового документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия властей. В брошюре разъясняются основные "бюджетные" термины и понятия, отражена нормативная база и основные этапы бюджетного процесса, основные направления бюджетной политики. Задача по разработке проекта была поставлена Президентом страны Владимиром Путиным.