В преддверии новогодних праздников из сыктывкарских магазинов похищают спиртное, икру и форель

Полицейские Сыктывкара раскрыли три кражи продуктов из торговых организаций.

По информации МВД по Коми, злоумышленники в преддверии новогодних праздников все чаще похищают из магазинов спиртное, икру и форель, забывая, что за это предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.

В отдел полиции №1 обратилась женщина, товаровед магазина "Магнит", которая сообщила, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала 11 банок икры лососевой. Стражи порядка провели необходимые оперативные мероприятия, в результате которых подозреваемый в краже мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Им оказался 35-летний сыктывкарец, попадавший и ранее в поле зрения полиции за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также замеченный в кражах и грабеже.

Злоумышленник дал признательные показания. Ему придется по усмотрению суда либо возместить сумму украденного в пятикратном размере, либо он будет подвергнут административному аресту, или обязательным работам на срок до 120 часов.

Аналогичное заявление поступило и от директора магазина "Пятерочка", расположенного по улице Свободы. Заявительница указала, что молодой мужчина похитил с рыбной витрины путем свободного доступа 16 упаковок форели. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 31-летний житель столицы Коми, подозреваемый в краже. Сумма похищенного товара уточняется. Проводится проверка.

В заявлении от другого директора сети магазинов "Пятерочка", расположенного по улице Банбана, сообщалось об открытом хищении - грабеже. Установлено, что мужчина, не скрываясь, продемонстрировал кассиру две бутылки водки, после чего быстро покинул магазин, не расплатившись за товар.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. По данному факту также проводится проверка.

МВД по Коми призывает граждан отказаться от употребления спиртного, ведь чрезмерное употребление алкоголя может привести к неприятным последствиям не только со здоровьем. Граждане в состоянии опьянения, как правило, ведут себя неадекватно и агрессивно и совершают противоправные действия. Кроме того, нетрезвый гражданин и сам может стать жертвой преступления