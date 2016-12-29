В центре Сыктывкара полицейские Дед Мороз и Снегурочка поощрили прилежных водителей

29 декабря 2016 года, 17:05 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

За два дня до Нового года госавтоинспекция Сыктывкара вышла на ежегодную акцию "В новый год — без штрафов". В центре города, на улице Коммунистической, ее организаторы поощряли прилежных водителей, которые в течение всего года не привлекались к ответственности за нарушения правил дорожного движения и не имеют неоплаченных штрафов.

Акция проходила в рамках "Марафона открытых сердец". Напомним, недавно одним из мероприятий того же марафона полицейских стала акция, прошедшая на Республиканской станции переливания крови: сотрудники МВД по Коми и Нацгварии региона сдали более десяти литров крови.

Сегодня сотрудники госавтоинспекции останавливали автомобили и проверяли по общей базе их владельцев на наличие штрафов в уходящем 2016-ом году.

Прилежным автолюбителям вручали наборы с аксессуарами для их "железных коней", предоставленные общественной организацией "Щит".

Без подарков не остались и другие участники дорожного движения. Пешеходам и пассажирам транспортных средств вручали календарики на 2017 год с указанием информации о предоставлении госуслуг подразделениями МВД по Коми, а также сладкие подарки.

Нарушителям еще раз напомнили о необходимости вовремя оплачивать штрафы и соблюдать безопасность на дорогах.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, праздник, дороги, ГИБДД, акция
Рубрика: Право
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