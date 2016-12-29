Ряд жителей республики награждены памятными медалями "95 лет Республике Коми"
Ряд жителей республики награждены памятными медалями "95 лет Республике Коми".
Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми памятными медалями Республики Коми "95 лет Республике Коми" награждены:
Абрамова Тамара Александровна – руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального казённого учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
Анетько Казимир Юльянович – пилот-инструктор Печорского лётного отряда Акционерного общества "Комиавиатранс", город Печора;
Балмастова Мария Алексеевна – директор государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми республиканская филармония", город Сыктывкар;
Безносиков Василий Александрович – заведующий лабораторией химии почв отдела почвоведения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;
Беляева Валентина Федоровна – пенсионер, ветеран муниципальной службы, город Инта;
Бибиков Вячеслав Сергеевич – пенсионер, ветеран строительной отрасли, город Москва;
Бобкова Капитолина Степановна – главный научный сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;
Борисов Евгений Николаевич – пенсионер, город Сыктывкар;
Бусыгин Григорий Константинович – депутат Совета городского поселения "Печора"
Быков Игорь Юрьевич – профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ухтинский государственный технический университет";
Габова Иван Ефимович – председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов Внутренних Дел и Внутренних Войск, член Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, город Сыктывкар;
Грунис Евгений Борисович – руководитель дирекции по науке Открытого акционерного общества "Институт геологии и разработки горючих ископаемых", город Москва;
Гурьева Любовь Александровна – директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова";
Дейнега Николай Васильевич – пенсионер, ветеран транспортной отрасли, город Сосногорск;
Дзуцев Георгий Магометович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РГС-Мед", город Сыктывкар;
Дурнев Анатолий Александрович – глава муниципального района "Сысольский" - председатель Совета района;
Еремеева Елена Евгеньевна – директор муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система", главу муниципального района "Усть-Цилемский" - председатель Совета района;
Жилин Николай Дмитриевич – руководитель администрации муниципального района "Удорский";
Калинин Александр Юрьевич – руководитель администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа "Сыктывкар";
Канев Герасим Альбертович – руководитель территориального органа Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, начальника Печорского межрайонного отдела сельского хозяйства и продовольствия;
Козлов Викентий Александрович – первый вице-президент Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, город Сыктывкар;
Козлова Татьяна Анатольевна – директор Коми регионального некоммерческого детского благотворительного фонда "Сила Добра", город Сыктывкар;
Корепанов Николай Александрович – заместитель директора негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Высшая инновационная школа бизнеса и права", город Сыктывкар;
Корепанова Ирина Модестовна – председатель ревизионной комиссии Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, город Сыктывкар;
Коротаева Альфия Саитнуровна – артист-вокалист (солиста) государственного автономного учреждения Республики Коми "Театр оперы и балета", город Сыктывкар;
Кравченко Галина Арсеньевна – председатель Усть-Куломской общественной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Купцова Наталья Семеновна – депутат Совета сельского поселения "Озёрный", город Печора;
Кучин Александр Васильевич – заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, город Сыктывкар;
Лебедев Виктор Михайлович – председатель Ухтинской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Леошеня Владимир Геннадьевич – пенсионер, ветеран агропромышленного комплекса, Прилузский район;
Лученок Александр Петрович – заместитель начальника управления Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта", город Вуктыл;
Лушкова Манефа Семеновна – председатель Сысольской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Ляшенкова Людмила Ивановна – председатель Союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми", город Сыктывкар;
Магий Михаил Юрьевич – заместитель генерального директора по инвестициям общества с ограниченной ответственностью "СевЛесПил", город Сыктывкар;
Мазурина Мария Васильевна – пенсионер, ветеран муниципальной службы, город Инта
Матушкин Олег Иванович – председатель Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы, город Сыктывкар;
Меньшиков Владимир Васильевич – председатель Печорской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Мирошниченко Надежда Александровна – поэт, член Союза писателей Республики Коми – регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", город Сыктывкар;
Михальченкова Наталья Алексеевна – заместитель председателя Правительства Республики Коми - министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми;
Нужный Владимир Павлович – старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;
Окатов Александр Михайлович – пенсионер, ветеран государственной службы, город Сыктывкар;
Павлов Борис Григорьевич – председатель Удорской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Петров Станислав Алексеевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Лотос", город Сыктывкар;
Плетцер Яков Иванович – член президиума Совета Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, город Сыктывкар;
Пушкарева Валентина Евгеньевна – председатель Интинской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Пыстин Владимир Тихонович – председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Рогов Александр Григорьевич – пенсионер, город Сыктывкар;
Родов Анатолий Семенович – руководитель администрации муниципального района "Прилузский";
Савастьянова Ольга Викторовна – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва;
Савинова Светлана Стефановна – глава муниципального района "Сыктывдинский" - председатель Совета муниципального района;
Саврасов Григорий Николаевич – заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью строительно-промышленной компании "Темп-Дорстрой", город Сыктывкар;
Семуков Юрий Иванович – пенсионер, город Сыктывкар;
Сивкова Марина Геннадьевна – заместитель директора по научно-методической работе Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми "Республиканский центр экологического образования", город Сыктывкар;
Сидор Василий Юрьевич – глава муниципального образования городского округа "Инта" - председатель Совета муниципального образования городского округа "Инта";
Сидорова Виктория Александровна – директор государственного казённого учреждения Республики Коми "Республиканская общественная приёмная главы Республики Коми";
Сосновская Ольга Александровна – артист-вокалист (солиста) государственного автономного учреждения Республики Коми "Театр оперы и балета", город Сыктывкар;
Степанов Дмитрий Николаевич – директор государственного автономного учреждения Республики Коми "Театр оперы и балета", город Сыктывкар;
Сыпченко Владимир Карпович – начальник цеха № 1 Авиационно-технической базы Акционерного общества "Комиавиатранс", город Сыктывкар;
Терещенко Евгений Алексеевич – пенсионер, ветеран угольной отрасли, город Сыктывкар;
Тимушев Валерий Иванович – пенсионер, ветеран отрасли образования, Корткеросский район;
Тимушев Николай Иванович – исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества Межрегиональной компании "Белкомур", город Сыктывкар;
Титаренко Александр Николаевич – художественный руководитель государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми республиканская филармония", город Сыктывкар;
Титовец Лариса Владимировна – заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта";
Трофимов Евгений Никитович – пенсионер, ветерана государственной службы, город Сыктывкар;
Ушакова Лариса Юрьевна – руководитель администрации муниципального района "Койгородский";
Хоробрых Петр Васильевич – заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
Худяев Вячеслав Иванович – пенсионер, ветеран государственной службы, город Сыктывкар;
Цхадая Николай Денисович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ухтинский государственный технический университет";
Широтов Виталий Валентинович – председатель Троицко-Печорской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
Шпектор Игорь Леонидович – член Общественной палаты Российской Федерации, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России;
Шубин Юрий Павлович – начальник отдела аквакультуры и рыболовства Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
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