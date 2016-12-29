Ряд жителей республики награждены памятными медалями "95 лет Республике Коми".

Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми памятными медалями Республики Коми "95 лет Республике Коми" награждены:

Абрамова Тамара Александровна – руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального казённого учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

Анетько Казимир Юльянович – пилот-инструктор Печорского лётного отряда Акционерного общества "Комиавиатранс", город Печора;

Балмастова Мария Алексеевна – директор государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми республиканская филармония", город Сыктывкар;

Безносиков Василий Александрович – заведующий лабораторией химии почв отдела почвоведения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Беляева Валентина Федоровна – пенсионер, ветеран муниципальной службы, город Инта;

Бибиков Вячеслав Сергеевич – пенсионер, ветеран строительной отрасли, город Москва;

Бобкова Капитолина Степановна – главный научный сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Борисов Евгений Николаевич – пенсионер, город Сыктывкар;

Бусыгин Григорий Константинович – депутат Совета городского поселения "Печора"

Быков Игорь Юрьевич – профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ухтинский государственный технический университет";

Габова Иван Ефимович – председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов Внутренних Дел и Внутренних Войск, член Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, город Сыктывкар;

Грунис Евгений Борисович – руководитель дирекции по науке Открытого акционерного общества "Институт геологии и разработки горючих ископаемых", город Москва;

Гурьева Любовь Александровна – директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова";

Дейнега Николай Васильевич – пенсионер, ветеран транспортной отрасли, город Сосногорск;

Дзуцев Георгий Магометович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РГС-Мед", город Сыктывкар;

Дурнев Анатолий Александрович – глава муниципального района "Сысольский" - председатель Совета района;

Еремеева Елена Евгеньевна – директор муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система", главу муниципального района "Усть-Цилемский" - председатель Совета района;

Жилин Николай Дмитриевич – руководитель администрации муниципального района "Удорский";

Калинин Александр Юрьевич – руководитель администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа "Сыктывкар";

Канев Герасим Альбертович – руководитель территориального органа Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, начальника Печорского межрайонного отдела сельского хозяйства и продовольствия;

Козлов Викентий Александрович – первый вице-президент Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, город Сыктывкар;

Козлова Татьяна Анатольевна – директор Коми регионального некоммерческого детского благотворительного фонда "Сила Добра", город Сыктывкар;

Корепанов Николай Александрович – заместитель директора негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Высшая инновационная школа бизнеса и права", город Сыктывкар;

Корепанова Ирина Модестовна – председатель ревизионной комиссии Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, город Сыктывкар;

Коротаева Альфия Саитнуровна – артист-вокалист (солиста) государственного автономного учреждения Республики Коми "Театр оперы и балета", город Сыктывкар;

Кравченко Галина Арсеньевна – председатель Усть-Куломской общественной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Купцова Наталья Семеновна – депутат Совета сельского поселения "Озёрный", город Печора;

Кучин Александр Васильевич – заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, город Сыктывкар;

Лебедев Виктор Михайлович – председатель Ухтинской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Леошеня Владимир Геннадьевич – пенсионер, ветеран агропромышленного комплекса, Прилузский район;

Лученок Александр Петрович – заместитель начальника управления Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта", город Вуктыл;

Лушкова Манефа Семеновна – председатель Сысольской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Ляшенкова Людмила Ивановна – председатель Союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми", город Сыктывкар;

Магий Михаил Юрьевич – заместитель генерального директора по инвестициям общества с ограниченной ответственностью "СевЛесПил", город Сыктывкар;

Мазурина Мария Васильевна – пенсионер, ветеран муниципальной службы, город Инта

Матушкин Олег Иванович – председатель Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы, город Сыктывкар;

Меньшиков Владимир Васильевич – председатель Печорской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Мирошниченко Надежда Александровна – поэт, член Союза писателей Республики Коми – регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", город Сыктывкар;

Михальченкова Наталья Алексеевна – заместитель председателя Правительства Республики Коми - министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми;

Нужный Владимир Павлович – старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Окатов Александр Михайлович – пенсионер, ветеран государственной службы, город Сыктывкар;

Павлов Борис Григорьевич – председатель Удорской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Петров Станислав Алексеевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Лотос", город Сыктывкар;

Плетцер Яков Иванович – член президиума Совета Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, город Сыктывкар;

Пушкарева Валентина Евгеньевна – председатель Интинской городской организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Пыстин Владимир Тихонович – председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Рогов Александр Григорьевич – пенсионер, город Сыктывкар;

Родов Анатолий Семенович – руководитель администрации муниципального района "Прилузский";

Савастьянова Ольга Викторовна – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва;

Савинова Светлана Стефановна – глава муниципального района "Сыктывдинский" - председатель Совета муниципального района;

Саврасов Григорий Николаевич – заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью строительно-промышленной компании "Темп-Дорстрой", город Сыктывкар;

Семуков Юрий Иванович – пенсионер, город Сыктывкар;

Сивкова Марина Геннадьевна – заместитель директора по научно-методической работе Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми "Республиканский центр экологического образования", город Сыктывкар;

Сидор Василий Юрьевич – глава муниципального образования городского округа "Инта" - председатель Совета муниципального образования городского округа "Инта";

Сидорова Виктория Александровна – директор государственного казённого учреждения Республики Коми "Республиканская общественная приёмная главы Республики Коми";

Сосновская Ольга Александровна – артист-вокалист (солиста) государственного автономного учреждения Республики Коми "Театр оперы и балета", город Сыктывкар;

Степанов Дмитрий Николаевич – директор государственного автономного учреждения Республики Коми "Театр оперы и балета", город Сыктывкар;

Сыпченко Владимир Карпович – начальник цеха № 1 Авиационно-технической базы Акционерного общества "Комиавиатранс", город Сыктывкар;

Терещенко Евгений Алексеевич – пенсионер, ветеран угольной отрасли, город Сыктывкар;

Тимушев Валерий Иванович – пенсионер, ветеран отрасли образования, Корткеросский район;

Тимушев Николай Иванович – исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества Межрегиональной компании "Белкомур", город Сыктывкар;

Титаренко Александр Николаевич – художественный руководитель государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми республиканская филармония", город Сыктывкар;

Титовец Лариса Владимировна – заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта";

Трофимов Евгений Никитович – пенсионер, ветерана государственной службы, город Сыктывкар;

Ушакова Лариса Юрьевна – руководитель администрации муниципального района "Койгородский";

Хоробрых Петр Васильевич – заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;

Худяев Вячеслав Иванович – пенсионер, ветеран государственной службы, город Сыктывкар;

Цхадая Николай Денисович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ухтинский государственный технический университет";

Широтов Виталий Валентинович – председатель Троицко-Печорской районной организации ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Шпектор Игорь Леонидович – член Общественной палаты Российской Федерации, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России;

Шубин Юрий Павлович – начальник отдела аквакультуры и рыболовства Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.