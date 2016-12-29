Директор ухтинского предприятия получил пять лет за хищение "детсадовских" 20-ти миллионов

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовно дело в отношении генерального директора ООО "Стройкомплект" Алексея Куликова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Ухты.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Ухты.

Судом установлено, что в сентябре 2008 г. между ООО "Стройкомплект" в лице директора Куликова и управлением капитального строительства г. Ухты заключен контракт на строительство детского сада на 205 мест. Стоимость работ составила 132,9 млн рублей, исполнить контракт надлежало до декабря 2011 г. Часть работ на объекте была выполнена некачественно или не выполнена совсем, однако это не помешало Куликову представить документы на оплату контракта. Денежные средства в размере свыше 20 млн рублей Куликов похитил.

В результате преступных действий Куликова пострадал не только бюджет. Фактически дошкольное учреждение удалось ввести в эксплуатацию лишь летом 2012 г. Вследствие допущенных при строительстве нарушений в детском саду после открытия в одном из помещений с потолка обрушилась штукатурка, местами провалился пол, появилась плесень на стенах.

Суд учел мнение государственного обвинения и назначил Куликову наказание в виде в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд признал за прокуратурой г. Ухты и администрацией муниципального образования право на удовлетворение гражданского иска о возмещении Куликовым вреда, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.