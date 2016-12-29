Директор ухтинского предприятия получил пять лет за хищение "детсадовских" 20-ти миллионов

29 декабря 2016 года, 16:54 | Ухта
Фото из архива "Комиинформа"

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовно дело в отношении генерального директора ООО "Стройкомплект" Алексея Куликова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Ухты.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Ухты.

Судом установлено, что в сентябре 2008 г. между ООО "Стройкомплект" в лице директора Куликова и управлением капитального строительства г. Ухты заключен контракт на строительство детского сада на 205 мест. Стоимость работ составила 132,9 млн рублей, исполнить контракт надлежало до декабря 2011 г. Часть работ на объекте была выполнена некачественно или не выполнена совсем, однако это не помешало Куликову представить документы на оплату контракта. Денежные средства в размере свыше 20 млн рублей Куликов похитил.

В результате преступных действий Куликова пострадал не только бюджет. Фактически дошкольное учреждение удалось ввести в эксплуатацию лишь летом 2012 г. Вследствие допущенных при строительстве нарушений в детском саду после открытия в одном из помещений с потолка обрушилась штукатурка, местами провалился пол, появилась плесень на стенах.

Суд учел мнение государственного обвинения и назначил Куликову наказание в виде в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд признал за прокуратурой г. Ухты и администрацией муниципального образования право на удовлетворение гражданского иска о возмещении Куликовым вреда, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

Комиинформ
Ключевые слова: хищение, уголовное дело, строительство
Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:42 28.12.2016
В Коми чаще всего недоплачивали работникам жилищно-коммунальной и строительной сфер
17:19 28.12.2016
За 11 месяцев в Коми зарегистрировано более 18 тысяч преступлений
13:40 28.12.2016
Прокурор Коми Сергей Бажутов готов остаться на своем посту еще на пять лет


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

16:38
Ряд жителей республики награждены памятными медалями "95 лет Республике Коми"
16:35
Директор ухтинского предприятия получил пять лет за хищение "детсадовских" 20-ти миллионов
16:10
Минтрудсоц Коми предупреждает: непроведение спецоценки условий труда влечет санкции
15:04
ДТП в Усть-Вымском районе: водитель "Фольксвагена" погиб, три пассажира пострадали /подробности/
14:54
На Жешартском фанерном комбинате в результате несчастного случая погиб рабочий

Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus