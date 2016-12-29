ДТП в Усть-Вымском районе: водитель "Фольксвагена" погиб, три пассажира пострадали /подробности/

29 декабря 2016 года, 15:15 | Усть-Вымский
Фото ГУ МЧС по РК

В госавтоинспекции Коми сообщили подробности утреннего ДТП в Усть-Вымском районе, в котором погиб человек. Напомним, трагедия произошла около 7:30 29 декабря.

Водитель 1961 года рождения на автомашине "Фольксваген" двигался по автодороге Вогваздино-Яренск. На 30 километре он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомашиной "Вольво".

Водитель "Фольксвагена" от полученных травм скончался на месте. В момент аварии в салоне авто находилось несколько пассажиров. Все они пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Женщина 1952 года рождения получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Мужчина 1990-го года — черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом предплечья.

В ДТП также пострадала девочка 2016 года рождения, у которой зафиксированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Водитель "Фольксвагена" за нарушения ПДД привлекался в течение года четыре раза, дважды из которых — за превышение скорости.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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