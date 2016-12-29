На Жешарском фанерном комбинате в результате несчастного случая погиб рабочий

На Жешартском фанерном комбинате в результате несчастного случая погиб рабочий.

Как сообщает СУ СКР по Коми, работника ЖФК зажало между металлической конструкцией и лентой при производстве работ по очистке от мусора ленточного транспортера.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проводится доследственная проверка.

По имеющимся данным, погибший 1978 года рождения отбывал наказание в исправительной колонии №31 УФСИН России по Республике Коми и был трудоустроен на комбинате транспортировщиком.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.