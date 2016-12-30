"Код здоровья" выбрал новых победителей конкурса мотиваторов

В преддверии Нового Года республиканский проект "Код Здоровья" подвёл итоги конкурса мотиваторов здорового образа жизни. Конкурс проходит второй год и всегда собирает большое количество участников.

Заявки на участие пришли не только со всех уголков республики Коми - особенно отличилась по количеству заявок Воркута, - но и из-за рубежа. Были работы из Украины и Чехии.

На мотиваторах участники конкурса изображали своё понимание здорового образа жизни и борьбу с вредными привычками. После жарких споров члены жюри пришли к решению и огласили вердикт. Первое место присудили работе Дениса Подкура из Емвы. По словам Дениса, он сам долгое время боролся с вредной привычкой — курением, но сейчас свободен от неё.

Второе место получила работа Ярославы Напалковой из Щельяюра Ижемского района, третье место разделили Марк Иванов и Артём Шурганов из Сыктывкара. В качестве призов призёры получат абонементы в спортивные учреждения республики.

Как сообщил "Комиинформу" куратор проекта "Код Здоровья" Семён Кулешов, работы будут использовать в пропаганде здорового образа жизни в СМИ и на билбордах. Он отметил, что здоровым образом жизни у нас интересуются и взрослые люди и совсем маленькие дети. Хорошие привычки нужно воспитывать в людях с детства.