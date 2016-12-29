В Коми официально открыты 77 ледовых переправ

В Коми освидетельствование прошли еще три автомобильные ледовые переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Ледовые дороги открыты в Удорском районе – река Вашка, деревня Коптюга, толщина льда 34 сантиметра – грузоподъемность 5 тонн; в Койгородском районе – река Сысола, село Подзь, толщина льда 65 сантиметров – грузоподъемность 10 тонн; в Троицко-Печорском районе – река Печора, деревня Мамыль, толщина льда 62 сантиметра – грузоподъемность 25 тонн.

"На переправах имеются спасательные средства, вехи со светоотражающими элементами, установлены дорожные знаки и информационные стенды. Переправы полностью соответствует предъявляемым требованиям" - отметили инспекторы ГИМС.

На сегодня в Коми из 93-х запланированных к открытию ледовых переправ функционирует 77.

Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Коми обращаются к жителям Республики: "Передвигайтесь по льду только по специально оборудованным ледовым переправам и соблюдайте основные правила переезда через ледяную дорогу - дверцы транспортных средств должны быть открыты, ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты, скорость движения по переправе не более 20 км в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров".