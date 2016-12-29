В Коми официально открыты 77 ледовых переправ

29 декабря 2016 года, 14:44 | Койгородский, Троицко-Печорский, Удорский
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

В Коми освидетельствование прошли еще три автомобильные ледовые переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Ледовые дороги открыты в Удорском районе – река Вашка, деревня Коптюга, толщина льда 34 сантиметра – грузоподъемность 5 тонн; в Койгородском районе – река Сысола, село Подзь, толщина льда 65 сантиметров – грузоподъемность 10 тонн; в Троицко-Печорском районе – река Печора, деревня Мамыль, толщина льда 62 сантиметра – грузоподъемность 25 тонн.

3.jpg

"На переправах имеются спасательные средства, вехи со светоотражающими элементами, установлены дорожные знаки и информационные стенды. Переправы полностью соответствует предъявляемым требованиям" - отметили инспекторы ГИМС.

На сегодня в Коми из 93-х запланированных к открытию ледовых переправ функционирует 77.

1.jpg

Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Коми обращаются к жителям Республики: "Передвигайтесь по льду только по специально оборудованным ледовым переправам и соблюдайте основные правила переезда через ледяную дорогу - дверцы транспортных средств должны быть открыты, ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты, скорость движения по переправе не более 20 км в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров".

Комиинформ
Ключевые слова: переправа
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:35 29.12.2016
Новогодние каникулы в Коми будут аномально холодными
13:06 29.12.2016
Путин подписал закон об организации детского отдыха
09:53 29.12.2016
Телефонная связь в интинском селе Петрунь восстановлена


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта

Поздравления




Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

24 декабря

В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus