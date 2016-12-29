Спасти ребенка: благотворители собрали для участников проекта из Коми более миллиона рублей

Акция "Спасти ребенка" объединила усилия ведущих СМИ региона, жертвователей и общественников. За время благотворительной акции жертвователи собрали для ее участников более одного миллиона рублей.

Как сообщила "Комиинформу" директор Детского некоммерческого благотворительного фонда "Сила добра" Татьяна Козлова, за весь период для больных ребят был собран 1 миллион 90 тысяч 411рублей.

Проект стартовал в октябре. Его первым участником стал сыктывкарец Олег Карманов. Четыре года назад мальчику удалили опухоль в позвоночнике. Много месяцев он оставался неподвижным. С приобретением с помощью проекта специального аппарата - корсета с ортезами на шарнирах, у Олега появился шанс передвигаться самостоятельно. Сейчас мальчик учится ходить с помощью этого устройства.

История второй участницы проекта Лизы Багаевой трагична. Девочке, страдающей ювенильным артритом и долгое время находившейся в коме, собирали средства на противогрибковые препараты для поддержания жизни. Спасти Лизу не удалось. Однако деньги, собранные для нее, помогли другим детям: их потратили на препараты, которые были переданы в другие лечебные учреждения для маленьких пациентов.

Третья участница проекта "Спасти ребенка" - Надя Минаева страдает врожденным пороком сердца, требующего нескольких операций. Кроме того, у девочки есть другие тяжелые проблемы со здоровьем, которые также необходимо будет решать оперативно. Сейчас Надя находится в Санкт-Петербургском Педиатрическом университете вместе с папой. Операцию ей сделают в начале 2017 года.

"Мы обязательно будем продолжать проект. Очень важно, что "Спасти ребенка" объединяет усилия всех ведущих республиканских СМИ для спасения жизни детей", - подчеркнула Татьяна Козлова.

*** Акция инициирована региональным Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи в содружестве с детским благотворительным фондом "Сила добра" и при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации.