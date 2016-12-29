"Коми республиканскую ассоциацию врачей" возглавила замглавного врача "Консультативно-диагностического центра" Анна Солдатенкова

29 декабря 2016 года, 16:27 | Сыктывкар
Фото Минздрава Коми

Президентом "Коми республиканская ассоциация врачей" на отчетно-выборном собрании избрана заместитель главного врача "Консультативно-диагностического центра" Анна Солдатенкова. Должность вице-президента осталась за главным врачом Сыктывкарской городской поликлиники №3 Надеждой Боянковой, исполнительным директором стала заведующая отделением лечебной физкультуры Санатория "Лозым" Ольга Прокошева.

В отчетно-выборном собрании, которое прошло на базе Консультативно-диагностического центра, участвовало 88 делегатов от медицинских коллективов, также велась видеотрансляция для медучреждений во всех городах и районах республики.

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Участников поприветствовал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, возглавивший президиум собрания. Руководитель отрасли отметил большой вклад профессиональной медицинской организации врачей республики в решении вопросов здравоохранения и задач врачебного сообщества.

"Коми республиканская ассоциация врачей (КРАВ) оказывает значительное влияние на процесс планирования здравоохранения. Внимание сегодня уделяется защите прав и интересов врачей, включая отстаивание интересов врачей в органах республиканской и федеральной власти, содействие их правовому информированию и просвещению, развитие механизмов взаимодействия между врачебным сообществом, общественностью, властью и коммерческими институтами", - подчеркнул министр.

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На собрании с докладом об организации аккредитации врачей выступила директор Медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина Наталья Кораблева. Правовые аспекты медицинской деятельности осветил юрист "КРАВ", заведующий хирургическим отделением Сыктывкарской поликлиники №3 Андрей Марков. Отчет о работе Ассоциации за 2014-2016 годы представил Президент организации, заведующий кафедрой хирургических болезней медицинского института СыктГУ им. Питирима Сорокина Александр Ватлин.

Помимо перевыборов президента и руководителей аппарата, на собрании также были озвучены задачи, стоящие перед Ассоциацией врачей Коми на 2017 год.

***В составе "Коми республиканская ассоциация врачей" - 1468 членов, что составляет 35 процентов от численности всех врачей республики.

Геня Джавршян
Ключевые слова: минздрав коми, "Коми республиканская ассоциация врачей"
Персоны: Березин Дмитрий Борисович
Рубрика: Общество
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