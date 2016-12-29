Сергей Гапликов поздравит жителей Коми с Новым годом на телеканале "Юрган"
Глава Коми Сергей Гапликов поздравит жителей республики с Новым годом на телеканале "Юрган".
Руководитель республики "выйдет в эфир" 31 декабря в 23.50 перед новогодним поздравлением президента страны Владимира Путина.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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