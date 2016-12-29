Новогодние каникулы в Коми будут аномально холодными

По прогнозу ЦГМС Коми, 2-3 января в республике установится аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -13...-19°С).

В большинстве районов Республики Коми аномально холодная погода сохранится по 10 января 2017 года.

Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35°С, местами до -40...-45°С.

В период 5-8 января в большинстве районов прогнозируется до -37...-42°С, местами до -44...-49°С.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:

- Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

- Во время протапливания печей не допускать их перекала.

- Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

- Не перегружайте электрическую сеть.

- Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.