Новогодние каникулы в Коми будут аномально холодными
По прогнозу ЦГМС Коми, 2-3 января в республике установится аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -13...-19°С).
В большинстве районов Республики Коми аномально холодная погода сохранится по 10 января 2017 года.
Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35°С, местами до -40...-45°С.
В период 5-8 января в большинстве районов прогнозируется до -37...-42°С, местами до -44...-49°С.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:
- Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.
- Во время протапливания печей не допускать их перекала.
- Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
- Не перегружайте электрическую сеть.
- Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";
В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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