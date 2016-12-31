24-й "Василей" пройдет под знаком юбилеев

В наступающем 2017 году XXIV Республиканский фестиваль современной коми песни "Василей" состоится в рамках большого цикла мероприятий, посвящённых 80-летию Республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации, постоянного организатора масштабных культурных проектов Республики Коми.

За годы существования любимого народного музыкального праздника Центр народного творчества и повышения квалификации является его неизменным соорганизатором и помощником в проведении.

Кроме того, в 2017 году круглые даты отметят Василий Григорьевич Лодыгин и народный хор им. В. Т. Чисталёва "Эжваса дзоридзъяс". Василий Григорьевич − вдохновитель праздника и один из его "отцов", коми поэт, поэт-песенник, самодеятельный композитор отметит своё 70-летие. Народному хору им. В. Т. Чисталёва "Эжваса дзоридзъяс" исполнятся почётные 60. Душа коллектива и автор многих исполняемых произведений − Василий Яковлевич Гущин, являющийся наравне с Василием Лодыгиным и Василием Чувьюровым прародителем фестиваля.

Как известно, концертная программа будет построена на этих знаменательных событиях. В концертном же блоке состоится и презентация диска-сборника с песнями Василия Яковлевича Гущина.

Как сообщают организаторы, в рамках конкурсной программы прозвучит 14 песен согласно следующим номинациям:

в номинации "Песня о родной земле":

"Ас му вылын" ("На родной земле"), муз. Светланы Кондратюк, сл. Марии Парначевой.

"Коми муӧй, сьӧлӧмшӧрӧй" ("Любимая коми земля"), муз. Алексея Гена, сл. Александры Мишариной.

"Век на льӧмйыслӧн дзоридзыс лымъя" ("Всё ещё черёмуха цветёт"), муз. и сл. Василия Лодыгина.

"Виччысим ми гожӧм" ("Ждали мы лето")", муз. Алексея Чашникова, сл. Александры Сарыевой.

в номинации "Песня о любви":

"Войвыв роза" ("Северная роза")", муз. Ивана Нестерова, сл. Александра Некрасова.

"Льӧм" ("Черёмуха"), муз. Сергея Гусева, сл. Петра Попова.

"Югыд вӧт" ("Светлый сон"), муз. Анны Ульяновой, сл. Нины Обрезковой.

"Тальянка", муз. Александра Уляшева, сл. Владилена Крюкова.

"Шоныд вальс" ("Тёплый вальс"), муз. Марка Новосёлова, сл. Алексея Иевлева.

"Шмоньчут" ("Шутки доля"), муз. Василия Гущина, сл. Надежды Груздевой.

в номинации "Национальная эстрадная песня":

"Вӧр ва ловзян кад" ("Время оживания природы"), муз. Михаила Кукина, сл. Николая Тюрнина.

"Радейтчӧмлӧн чужан лун" ("День рождения любви"), муз. и сл. Евгении Удаловой.

в номинации "Шуточная":

"Удал Вань", муз. Михаила Скоморокова, сл. Юрия Васютова.

"Самӧвар" ("Самовар"), муз. и сл. Ирины Чувьюровой.

Предъюбилейный XXIV Республиканский фестиваль современной коми песни "Василей" состоится традиционно 13 января на сцене Усть-Куломского Районного Дома культуры. На площади перед Районным Домом культуры развернётся народное гуляние, а в фойе Дома культуры перед началом фестиваля все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах.