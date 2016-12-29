Мэрия Сыктывкара потребовала от коммунальщиков привести в порядок дворовые территории и очистить крыши

Мэрия Сыктывкара направила факсограммы руководителям всех управляющих компаний. Требование одно – в преддверии новогодних праздников и надвигающихся морозов привести в порядок заезды в дворовые территории, а также очистить крыши и козырьки, сообщает мэрия.

На днях специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства провели рейд по дворовым территориям столицы Коми. Проверяющие обращали внимание на наличие снежной "каши", образование снежно-ледяных отложений на проезжей части, снега и наледи на козырьках подъездов и на кровле.

К примеру, во дворе дома № 16 по улице Оплеснина городовые зафиксировали факты нарушений, в частности, глубина снежной колейности составила 12 см [максимально допустимая высота составляет 3,5 см, - прим.].

По словам жильцов, управляющая компания ни разу с начала зимнего периода не очищала придворовую территорию, поэтому, чтобы не увязнуть в снегу, жильцы периодически очищают дорогу самостоятельно.

На территории дома № 15а по улице Катаева проверяющие также провели замеры – глубина утрамбованной снежной колеи достигла 18 см. Жители дома пожаловались и на свисающие с крыши сосульки и выразили обеспокоенность по поводу ненадлежащего обеспечения безопасности пешеходов, которые ежедневно проходят по тропинке перед домом.

С такой же жалобой в адрес управления ЖКХ обратились и жильцы дома №28 по улице Оплеснина. На Катаева, 45 высота снежного углубления на проезжей части, согласно проведенным замерам, составила 16 см. Аналогичная картина наблюдается во многих дворах города, отметили специалисты управления ЖКХ.

В рамках рейда были осмотрены несколько десятков территорий. По итогам выезда по каждому двору были составлены акты о выявлении нарушений, на основе них подготовлены протоколы, которые будут направлены в адрес управляющих компаний и мировым судьям. Согласно Правилам благоустройства, первичное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа, при повторном выявлении на должностное или юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.



Добавим, что работа по очистке тротуаров проводилась силами МКП "Дорожное хозяйство" в эти дни в усиленном режиме. Тем не менее, перед предприятием поставлена задача по поддержанию порядка и чистоты на закрепленных территориях в постоянном режиме.