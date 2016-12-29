В Усинске осудили участника смертельных гонок

В Усинске осудили осудили участника водителя автомобиля "Мерседес Бенц ML500", который со своим знакомым летом этого года устроил гонки по улице Нефтяников в районе автозаправочной станции.

Напомним, ранним утром 5 июня 2016 года водитель "Мерседеса", двигаясь по улице Нефтяников со стороны поселка Парма в направлении города Усинска, в районе автозаправочной станции не справился с управлением, допустил занос транспортного средства. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на стоящих у въезда на заправку у края дороги пешеходов.

В результате ДТП один пешеход погиб на месте. Второй потерпевший, который являлся родным братом водителя "Мерседеса", не приходя в сознание, скончался в городской больнице.

Установлено, что в момент дорожной аварии водитель иномарки двигался со скоростью порядка 160 километров в час, грубо нарушив правила дорожного движения. Перед автозаправочной станцией установлен дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости (70 км/ч)". Кроме того, мужчина не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности и состояние транспортного средства при торможении.

По предварительным данным, водитель автомашины "Мерседес Бенц ML500" и водитель другого внедорожника - БМВ - устроили между собой гонки.

Как сообщает "Усинск.Онлайн", учитывая смягчающие обстоятельства, а именно: подсудимый признал вину полностью с начала следствия, в момент ДТП был трезв, имеет несовершеннолетнего ребенка, полностью возместил моральный и погребальный ущерб, суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишение права управлять транспортным средством на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.