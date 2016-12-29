В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в медучреждениях Коми введен особый режим

В связи с распространением гриппа и ОРВИ на территории Республики Коми медицинским организациям рекомендовано ввести ограничительные мероприятия.

По сообщению Минздрава Коми, в период гриппа и ОРВИ в медицинских учреждениях по всему региону введен масочный режим среди врачей и больных, в помещениях проводится усиленная дезинфекция и кварцевание, в интенсивном режиме проветриваются кабинеты и палаты.

Кроме этого, в стационарных учреждениях введено ограничение посетителей.

Также усилена работа врачей с выездом на дом к больному. Режим работы неотложной помощи увеличен.

Все эти мероприятия связаны с распространением гриппа на территории Республики Коми.

Заболеваемость по республике в целом за неделю с 19 по 25 декабря 2016 года возросла на 25,8%, и находится выше эпидемического порога. За медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 16778 человек, в том числе детей - 10759. Среди заболевших – 64,1% составляют дети в возрасте до 14 лет, 35,9% - взрослое население.

С графиком работы медучреждений в новогодние праздники можно ознакомится на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми, на страницах Минздрава Коми в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Твиттер, а также на сайтах медицинских организаций.