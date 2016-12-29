Архиепископ Питирим утвержден настоятелем двух наиболее влиятельных монастырей Севера России

27 декабря в Москве в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря состоялось итоговое заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Синод заседает ежеквартально и подводит итоги основных церковных мероприятий, принимает организационные и кадровые решения.

Как рассказал "Комиинформу" пресс-секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архимандрит Филипп, на этом заседании Священный Синод во главе со Святейшим Патриархом Кириллом приняли важное для Сыктывкарской епархии и всей республики решение: утвердил правящего архиерея настоятелем двух наиболее влиятельных в регионе монастырей.

"Утвердить Преосвященного архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима в должности священноархимандрита Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в селе Ульяново Усть-Куломского района республики Коми и Усть-Вымского Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми", - гласит синодальное постановление.

Как пояснил о.Филипп, такое решение Священный Синод принимает только в отношении особо значимых монастырей, какими являются данные обители. "Это духовно-просветительские центры православия не только республики, но и Севера России. Должность священноархимандрита означает руководство Владыки этими историческими мужскими обителями, где административные функции исполняют его наместники - игумен Савва ( Гладков), игумен Симеон (Кобылинский)", - отметил собеседник агентства.

*** Два мужских монастыря являются историческими и культурными памятниками. Их основал Святитель Стефан Пермский еще в 14 веке. В Усть-Вымском Михаило-Архангельском мужском монастыре пребывают под спудом мощи святых Святителей Усть-Вымских Герасима, Питирима и Ионы, чудотворцев. Он возрожден в 1996 году. А в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре находится одно из самых высоких зданий в республике уникальная жемчужина церковной архитектуры - 64-метровая колокольня с двумя храмами. Монастырь возрожден в 1994 году. В обоих монастырях успешно продолжаются реставрационные и восстановительные работы.

Оба монастыря возрождены к жизни трудами и непосредственным участием архиепископа Питирима (Волочкова).