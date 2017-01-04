Гражданская активность года

"Республика" внимательно следила за всеми инициативами общественников, не говоря уже о масштабных мероприятиях, закоперщиком которых чаще всего выступала главная площадка активистов – Общественная палата Коми. Издание напомнило самые примечательные события общественной жизни региона.

Взялись за лопаты

Начало года запомнится общереспубликанским субботником по массовой очистке снега. С призывом ко всем жителям Коми помочь коммунальщикам в их безуспешной борьбе с аномально обильными снегопадами выступил руководитель республики Сергей Гапликов.

– Я не призываю выходить чистить улицы и проезжую часть, это должны делать дорожные и коммунальные службы, но можно организовать такой повсеместный процесс во дворах, придомовых территориях, на тротуарах, чтобы было гораздо комфортнее и чище, – обратился Сергей Гапликов к жителям городов и весей республики.

Кто-то посмеялся над призывом бороться со снегом в феврале: мол, все равно наметет еще столько же, но многие вопреки прогнозам скептиков поддержали идею главы и в первую субботу февраля дружно взялись за лопаты. Субботник прошел во всех районах – от Воркуты до Прилузья, став ярким доказательством, что люди готовы объединиться даже ради такого простого дела, как уборка снега во дворах и на детских площадках.

Форумы и слеты

Череду масштабных мероприятий открыла в уходящем году внеочередная отчетно-выборная конференция Коми регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления, основной темой которой, помимо перевыборов руководства, стала передача социально ориентированным НКО части функций местного самоуправления.

Роль главной "заводилы" по организации форумов актуальной тематики взяла на себя Общественная палата Коми. Так, в феврале она провела большое общереспубликанское совещание, чтобы обсудить положение в сфере ЖКХ. Упор был сделан на таких проблемах, как переселение из ветхого и аварийного жилья, сборы на капремонт многоквартирных домов и лицензирование управляющих компаний. Этой темой палата занималась на протяжении всего года, в том числе в последних числах декабря провела онлайн-семинар по вопросам энергосбережения и горячую линию на тему "Тепло ли в вашей квартире?".

В конце февраля громко напомнил о себе Союз женщин Республики Коми. В день, когда головной организации – Союзу женщин России исполнилось 95 лет, активистки региона провели в Сыктывкаре съезд и выступили с новыми инициативами. Одна из них – учредить в республике День отца – была поддержана руководством региона и практически сразу же воплощена.

Ключевое событие года – VIII Гражданский форум, собравший более 400 участников. На сей раз он прошел в сентябре под знаком десятилетия Общественной палаты Коми. На тематических площадках форума общественники обсудили, как остановить утечку из региона мозгов и рабочих рук, новые форматы взаимодействия власти, общества и СМИ, ответственность НКО за социальный оптимизм в обществе и другие актуальные проблемы.

Месяц спустя, в октябре, был сформирован новый состав Общественной палаты, а в ноябре на первом пленарном заседании состоялись перевыборы председателя. Никаких неожиданностей при избрании лидера общественников не случилось – в пятом составе на этот пост была единогласно переизбрана председатель предыдущего состава Галина Киселева.

На площадке Общественной палаты

В перерыве между большими форумами члены палаты вели не менее важную работу. Например, становились инициаторами проведения переговорных площадок по острым и актуальным проблемам. Первой такого рода стала встреча руководства и работников торговой сети "Ассорти", проданной собственниками известному федеральному ритейлеру. Мероприятие оказалось своевременным, уволенные работники закрывающегося предприятия получили на этой встрече внятную информацию о выходных пособиях, гарантиях и возможностях трудоустройства, что помогло погасить конфликт, обещавший перерасти в нечто большее.

Кроме того, в числе тем, становившихся предметом общественного обсуждения на площадке палаты, стали льготы для некоторых категорий граждан при оплате за капремонт, новые условия для получения ветеранского статуса, возрождение российской деревни и развитие на ее базе внутреннего туризма, определение кандидатур на высшее почетное звание республики.

Утраты

В самый канун года не стало Цили Зильберг – заслуженного работника культуры России и Республики Коми, патентоведа, которой были благодарны за помощь и поддержку очень многие рационализаторы и изобретатели нашей республики. А еще это была подвижница, добивавшаяся восстановления справедливости по отношению к герою-летчику Николаю Лошакову, бежавшему из фашистского плена на вражеском самолете.

Другой большой утратой стала безвременная кончина в январе известного ученого, политолога, публициста и общественного деятеля Дмитрия Несанелиса. Это известие стало шоком для многих, кто знал и дружил с этим человеком, а круг таких людей необычайно широк – от коллег в научной среде до высших руководителей регионов и страны, от журналистов до известных российских и зарубежных политиков.

Креативные персоны

Чем нестандартнее высказанная идея или поступок, тем большее внимание они к себе вызывают. Поэтому креативный подход для общественников – своего рода катализатор, работающий и на популярность, и на воплощение задумок.

В самом начале года внимание к себе привлекла блогер и известная в республике общественница Любовь Воробей. Агентство БНК наградило ее подпиской на журнал "Арт", которую активистка решила переадресовать на президента страны Владимира Путина, видимо, в расчете приобщить лидера государства к культуре Коми.

Кинорежиссер-документалист, краевед, председатель общества "Ордпу" Михаил Игнатов выступил с идеей сделать из своей квартиры в Сыктывкаре мемориальный музей имени известного правозащитника Револьта Пименова. В одиночку это дело общественнику не потянуть, поэтому он обратился к руководству республики за помощью.

Упоминания заслуживает и масштабный проект энтузиастов-историков. В течение всего года они проводили бесплатные познавательные тематические экскурсии по Сыктывкару, пользовавшиеся заслуженной популярностью у тех, кто неравнодушен к истории родного края. Главным гидом по памятным местам стал историк Михаил Рогачев, но подключались и другие знатоки города. Судя по тому, какой интерес у жителей столицы вызвал этот проект, очень может быть, что он продолжится и в году следующем.