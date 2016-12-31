Социальные итоги года: В условиях вынужденной экономии

Процессы оптимизации бюджетных расходов в уходящем году не обошли стороной и социальную сферу. Однако, несмотря на непростую экономическую ситуацию, проблемы малоимущих и многодетных для руководства республики оставались в приоритете. Социальные итоги года - в материале газеты "Республика".

Пенсии

Для пенсионеров начало года всегда связано с прибавкой к пенсии. Прошедшая в феврале индексация страховой части пенсий на этот раз была незначительной. Если в 2015 году пенсии по старости увеличились на 11,4 процента, а социальные – на 10,3, то в 2016-м, несмотря на заметный рост цен на товары первой необходимости, пенсии подросли только на четыре процента. В среднем добавка к пенсии по старости составила 303 рубля, а сама пенсия увеличилась до 16 642 рублей. В свою очередь социальная пенсия увеличилась на 364 рубля и составила в среднем 9638 рублей. Пенсии по инвалидности увеличились на 296 рублей и составили 10 430 рублей. А средний размер выплат по случаю потери кормильца после увеличения на 377 рублей составил 9865 рублей.

Впервые ежегодное повышение не коснулось работающих пенсионеров, которым вообще отменили индексацию. Однако им было обещано, что после прекращения трудовой деятельности к их пенсии добавят суммы всех индексаций, прошедших с 2016 года.

Что касается ежегодного августовского перерасчета пенсий работающим пенсионерам, в этом году он осуществлялся по новой методике – в баллах. Увеличение произошло на три балла при стоимости одного балла – 71 рубль 41 копейка, то есть на сумму чуть больше двухсот рублей.

Льготы

Были пересмотрены и меры соцподдержки льготников. В частности, с 1 января 2016 года изменился порядок начислений региональных компенсаций на жилищно-коммунальные услуги. Они были установлены в фиксированных суммах, рассчитанных отдельно для каждой категории льготников. Это не было целью сэкономить бюджетные деньги, так как расходы регионального бюджета остались прежними. Зато, по мнению разработчиков закона, это позволило внести больший порядок в саму процедуру выплат и дисциплинировать некоторых нерадивых льготников.

Если раньше многие льготники даже не знали, сколько денег и на что они получают от государства, приходили в органы соцзащиты и просили растолковать им, что за переведенные суммы значатся у них в сберкнижках, то фиксированная сумма выплат перестала зависеть от начислений управляющей компании и от перерасчетов по счетам за ЖКУ. Раньше нередко случалось, что жилищная организация делала перерасчет в конце года и выставляла человеку отрицательный счет, а компенсация была уже выплачена и приходилось ее с человека удерживать. Но если непонятные суммы, поступившие на счет гражданину от государства, обычно воспринимаются как подарок судьбы, то деньги, списанные со счета, у большинства людей вызывали массу негатива. Новый порядок снял эту проблему.

Кроме того, по новым правилам льготников освободили от необходимости представлять документы, подтверждающие обустройство жилого помещения электрическим или газовым оборудованием, документы об использовании печей или других установок на твердом топливе, а также справки, подтверждающие расходы на приобретение твердого топлива и его доставку. Последнее немаловажно: добыть такую справку для сельчан зачастую было затруднительно, потому что в селах либо нет организаций, занимающихся доставкой дров, либо они не могут предоставить необходимые по форме документы.

Новая форма мер соцподдержки позволила также дисциплинировать тех льготников, которые раньше не устанавливали счетчики и вообще не экономили на коммунальных ресурсах. Ведь компенсация начислялась в зависимости от потребленных ресурсов. Предоставление выплат изменилось не только по форме, но и по содержанию. К примеру, у федеральных категорий льготников, получавших еще и региональные надбавки, повышенный размер пенсии и повышенный размер ЕДВ, да еще и по сравнению с остальными категориями были какие-то другие материальные вознаграждения. С учетом этого они были признаны не такими уж нуждающимися, и на региональном уровне решено не распространять меры соцподдержки на членов их семей.

Доплаты на членов семей оставили только инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, а также участникам войны. Наиболее пострадавшими от этих перерасчетов посчитали себя ветераны боевых действий, так как у этой категории было больше всех членов семей и в среднем они получали 2,5 тысячи льготных выплат на ЖКУ, а после изменения в законе стали получать 850 рублей. По их мнению, фиксированная выплата причесала всех под одну гребенку, в то время как тарифы на ЖКУ в Сыктывкаре и где-нибудь в сельском районе значительно разнятся.

Еще одна льгота, введенная в этом году, распространяется на одиноких престарелых граждан. Одиноко проживающие граждане в возрасте от 70 до 79 лет начали получать компенсацию в размере 50 процентов по уплате взносов за капремонт. А для тех, кому больше 80 лет, – сто процентов.

За заслуги перед республикой

С 1 июля в связи с изменениями в закон в Коми изменились условия присвоения статуса ветерана труда республики. Раньше для установления гражданину статуса "Ветеран труда Республики Коми" требовалось соблюдение следующих условий: достижение мужчинами возраста 60 лет, женщинами – 55, получение пенсии по старости либо за выслугу лет, наличие трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. По новым правилам было установлено дополнительное требование: наличие общего трудового стажа на территории Коми для мужчин – не менее 25 лет и для женщин – не менее 20 лет или награждение государственной наградой республики.

По прежнему закону гражданин, проработавший значительную часть жизни на территории другого субъекта и приехавший жить в Коми, мог здесь претендовать на звание ветерана труда. Но, по мнению разработчиков закона, в отличие от федеральных льготников, имеющих статус "Ветеран труда", региональными ветеранами должны считаться граждане, имеющие трудовые заслуги конкретно перед Коми.

До того, как были приняты эти изменения, ежегодно за присвоением статуса ветерана труда Коми обращались около пяти тысяч человек. Около трех тысяч из них – за предоставлением мер социальной поддержки.

По подсчетам специалистов, новые требования к присвоению статуса позволят сократить число претендентов на это звание примерно на 20 процентов, а ежегодный прирост обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки сократится на 600 человек.

Поддержка семей с детьми

По официальным данным, в 2015 году в Коми родилось 2236 третьих и последующих детей. Это почти на 66 процентов больше в сравнении с 2011 годом, когда была введена выплата за рождение третьего и последующих детей. С января по август 2016 года в республике родилось 1318 третьих и последующих детей, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2011 года. Доля третьих и последующих детей в общей численности новорожденных в 2011 году составила 11,9 процента, в 2015 году – 18,8 процента, а за прошедший период текущего года – 20 процентов.

С учетом этого на федеральном уровне было принято решение завершить выплаты малоимущим семьям при рождении у них третьих и последующих детей. Эта выплата была введена в Коми в 2013 году. В тот период показатели рождаемости в регионе были ниже, чем в среднем по стране. Для решения данной проблемы и была введена эта выплата. При этом она была установлена на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на определенный срок и до достижения регионом среднероссийских показателей рождаемости. Мера поддержки, доказав свою эффективность, быстро выполнила свою задачу, и уже в 2015 году Коми достигла показателей рождаемости выше среднероссийских. Вместе с этим достижением исчерпались и условия для федерального софинансирования выплаты. С 1 января 2017 года срок действия программы завершается. Это значит, что на третьих или последующих детей, рожденных в малоимущих семьях до 2017 года, выплата будет предоставляться как обычно и до тех пор, пока детям не исполнится три года. На новорожденных, появившихся на свет после 31 декабря 2016 года, выплата малоимущим семьям при рождении у них третьих или последующих детей назначаться не будет.

По закону в 2016 году истекает срок действия и регионального семейного капитала. Однако власти республики приняли решение продлить его выплату до конца 2018 года. Это стало возможным благодаря высвобождению части бюджетных средств в результате работы правительства Коми по совершенствованию республиканского социального законодательства на основе принципов адресности и нуждаемости. В данном случае оптимизация расходов по принципу адресности и нуждаемости произошла в пользу многодетных семей. Размер регионального семейного капитала составляет 150 тысяч рублей.

Помимо продления выплат регионального материнского капитала, с 1 января 2017 года в Коми будет установлена единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов на прошедшем минувшим летом первом форуме социальных работников.

Детсады и школы

Во многих районах уже удалось решить проблему аварийных школ и нехватки мест в детсадах. Самым проблемным в плане устройства малышей в детсад был Сыктывкар, но сейчас и здесь все дети начиная с трехлетнего возраста имеют возможность посещать дошкольные учреждения. Из-за заметного скачка рождаемости пока не удается всем малышам с полутора до трех лет предоставить места в яслях.

В уходящем году в республике продолжалось строительство и сдача в эксплуатацию детских садов и школ. В частности, был введен в строй детский сад на 220 мест в селе Объячево Прилузского района. Открыты новые детские сады в селе Усть-Лыжа Усинского района – на 45 мест и поселке Первомайский Сысольского района – на 70 мест, начальная школа-сад на 50 мест в селе Вомын и детский сад на 50 мест в селе Визябож Корткеросского района. В поселке Максаковка был сдан спально-игровой корпус детского сада на 90 мест. А для школьников села Летка Прилузского района 1 сентября открыла двери новая средняя общеобразовательная школа на 400 мест. На данный момент в Сыктывкаре продолжается строительство школы на 1200 мест.