Сыктывкарский врач-фтизиатр Татьяна Ишкова указом президента награждена званием Заслуженный врач России

Сыктывкарский врач-фтизиатр "Республиканского провотуберкулезного диспансера" Татьяна Ишкова награждена званием Заслуженный врач РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, Т.Ишкова работает в противотуберкулезном диспансере более 30 лет, из них 19 — в должности заведующей поликлиническим отделением, имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Фтизиатрия".

Т. Ишкова за время работы проявила себя квалифицированным специалистом и грамотным организатором. В 2006 году она организовала на базе поликлинического отделения "стационар на дому" на десять коек, а к январю 2014-го их количество выросло до сорока.

Всего в сентябре 2011-го в пунктах наблюдаемого лечения противотуберкулезную терапию получили 63 человека. В связи с этим возросла эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом: абациллирование – 100 %, закрытие полости распада – 89,3 %. Вырос контингент впервые выявленных больных, направленных на госпитализацию – 85,1 %.С 2009-го по 2014-ый подано 116 заявлений в суд для принудительной госпитализации.

Т.Ишкова активно внедряет в работе новые методы диагностики и лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью. С этой целью ею был организован кабинет лечения МЛУ-туберкулеза.

В рамках проекта "Формирование приверженности к лечению у больных туберкулезом, проходящих контролируемое амбулаторное лечение" Глобальный фонд безвозмездно передал средства для приобретения продуктовых наборов. Так, в 2006-ом продуктовые наборы получили 42 человека, в 2007-ом – 68 человек, в 2010-ом – 77 человек. Благодаря этому снизился показатель досрочного прекращения курса химиотерапии. Также была организована выдача продуктовых наборов в городах Воркута и Инта.

В работе поликлинического отделения эффективно внедрены новые формы работы противотуберкулезной службы: применение диаскинтеста, компьютерной томографии, ВАКТЕК, ПЦР-диагностика, кабинеты наблюдаемого лечения при городских поликлиниках. При непосредственном участии Т. Ишковой дополнительно открыты кабинеты по сбору биологического материла при Эжвинской поликлинике Сыктывкара и в поселке Трехозерка.

Т.Ишкова поддерживает связь с районными фтизиатрами. Оказывает им организационно-методическую помощь, регулярно выезжает, проводит семинары с врачами и средним медперсоналом. За период с 2012-ый по 2014-ый осуществлено 13 выездов в Ухту, Печору, Инту, Койгородский, Ижемский, Сыктывдинский и Корткеросский районы. Под ее руководством проходят подготовку по вопросам диагностики туберкулеза врачи-интерны терапевты: 2012-ый – 23 человека, 2013-ый – 18 человек, 2014-ый - 21человек.

В 2012-ом стала победителем республиканского конкурса на звание "Лучший врач года" в номинации "Лучший врач-фтизиатр".

За время трудовой деятельности награждена Почетной грамотой Минздрава Коми, Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ, нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".