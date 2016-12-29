На Харьягинской трассе застряли два автомобиля с детьми

29 декабря 2016 года, 11:32 | Усинск
http://auto.mir46.ru/

На зимнике Усинск-Нарьян-Мар застряли два автомобиля, двигавшиеся со стороны Коми. Высвобождать неудачливых путешественников, среди которых было трое детей, пришлось нарьянмарским спасателям.

Как сообщается на Региональном портале НАО, официальное открытие движения всех видов транспорта на зимнике, запланированное на 28 декабря, в связи с теплой погодой откладывается на неопределенный срок. Когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов, дорожные строители начнут поливать трассу водой для создания прочного ледового покрытия.

Водители легковых авто выезжают на зимник вопреки предостережениям дорожников. 28 декабря Toyota RAV 4 и Chevrolet Niva, которые направлялись из Республики Коми в Нарьян-Мар, застряли в сугробах у поселка Харьягинский. В автомобилях находились восемь человек, в том числе трое детей.

Попавших в снежный затор автомобилистов освобождали сотрудники Ненецкого Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на модернизированном спецавтомобиле КамАЗ. Автомобили обнаружили и сопроводили до участка, где машины смогли продолжить движение своим ходом.

Светлана Быковская
Ключевые слова: транспорт, коми, зимник
Рубрика: Происшествия
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