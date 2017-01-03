Спортивные итоги года: Ренессанс регионального масштаба

Возрождение славных традиций прошлого стало центральной магистралью уходящего спортивного года, пишет "Республика". Новое руководство Коми сменило курс развития спорта с лозунга "выживайте сами" на призыв "вперед с нашей поддержкой". Возвращение прославленного хоккеиста Павла Франца из Швеции в Сыктывкар, казавшееся фантастикой, стало фактом, в рамках 95-летия Коми был проведен масштабный фестиваль спорта, а турнир M-1 Global по смешанным единоборствам оказался главным подарком неизбалованным зрелищами жителям региона.

Новые имена

Год был богат открытиями новых имен в мире регионального спорта. Именно "Республика" первой рассказала о разгоняющей сборной России по бобслею из Сыктывкара Юлии Шокшуевой. В сезоне-2015/16 в паре с Александрой Родионовой сыктывкарка завоевала Кубок Европы по бобслею, серебро чемпионата мира, а также стала чемпионкой России.

Женская молодежная сборная страны по футболу в уходящем году пополнилась сыктывкарской полузащитницей Валерией Беспаликовой. Двери в большой спорт девушке открыл футбольный тренер Олег Чулков. Во многом спорт-сменке повезло, что на тот момент по всей стране активно внедрялся проект Ассоциации мини-футбола России "Мишка" ("Мини-футбол – в школу").

Сезон-2015/16 Валерия Беспаликова отыграла в московском клубе ЦСКА. Красно-синие провели дебютный для себя чемпионат, заняв место испытывающего финансовые трудности красногорского "Зоркого" в высшем дивизионе женского футбола. В первый сезон на высшем уровне клуб не преподнес сюрпризов, заняв лишь предпоследнее, пятое место. Однако команда показала характер, обыграв однажды завоевавшую в итоге чемпионство подмосковную "Россиянку" со счетом 3:1. Третий гол в той игре забила сыктывкарская футболистка. Недавно Валерия Беспаликова вернулась со сборов в Финляндии, где в составе сборной России победила в товарищеском мини-турнире.

Сыктывкарец Омари Гриняев сменил футзал на американский футбол. Бывший вратарь юношеского состава мини-футбольной команды "Новая генерация" в 2012 году переехал в Москву. В столице молодой человек поменял не только игровое амплуа, но и вид спорта, став игроком линии защиты в команде по американскому футболу "Московские спартанцы". О том, как складывается карьера парня, "Республика" рассказала в одном из летних номеров.

Крупные события

Старт года запомнился открытием долгожданного плавательного бассейна "Орбита", который в одноименном столичном микрорайоне начали строить еще в 2013 году. На запуск "Орбиты" потратили более 700 миллионов рублей, из них 40 – средства федерального бюджета. За год объект полюбился горожанам, но пока там не проводилось крупных спортивных стартов. В следующем году республика планирует подать заявку в Минспорта России для проведения на базе бассейна всероссийских соревнований по плаванию.

Летом в плавание международного масштаба пустились спортсмены из Коми, участвовавшие в XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Регион представили боксер Владимир Никитин и пловец Александр Сухоруков.

Долгожданное событие омрачил допинговый скандал, в результате которого в Бразилию не поехали многие российские спорт-

смены. Некоторые сборные в отдельных видах и вовсе сняли с участия в полных составах. Представлять Коми в составе сборной России на играх должен был и третий спортсмен – тяжелоатлет Алексей Ловчев из другого региона, с которым региональное министерство спорта заключило контракт в 2014 году. Поначалу перспективный спортсмен оправдывал ожидания, побеждая в супертяжелой весовой категории на чемпионатах мира и Европы. Он прошел отбор на Олимпиаду, но в допинг-пробах супертяжа обнаружили запрещенные препараты.

Для ухтинца Александра Сухорукова Олимпиада в Бразилии была уже третьей в карьере. В 2008 году на играх в Пекине он становился серебряным призером в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Оставшись без медалей Лондона-2012, пловец вновь пытался добыть награды, но в составе "квартета" сборной России с Андреем Гречиным, Данилой Изотовым и Владимиром Морозовым стал лишь четвертым в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Боксер Владимир Никитин был успешнее и порадовал земляков бронзовой медалью. Воспитанник сыктывкарской школы бокса мог претендовать и на более высокую награду, но не выступил в полуфинале бразильской Олимпиады из-за травмы. Полуфинальный поединок в весовой категории до 56 килограммов против главного фаворита турнира американца Шакура Стивенсона Владимир Никитин должен был провести 18 августа.

Триумф спорта в Коми

Ярчайшими внутрирегиональными событиями года стали фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта и турнир по смешанным единоборствам под эгидой M-1 Global.

Третий всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта прошел в Сыктывкаре 19-23 августа. Это масштабное мероприятие, развернувшееся на восьми спортивных аренах, стало якорным событием дней празднования 95-летия Коми. В столицу республики съехались команды из сорока шести регионов России, чтобы поспорить за первенство в девятнадцати национальных и неолимпийских видах спорта. Число участников превысило восемьсот человек, а центральной площадкой стала ледовая арена "Северная Олимпия".

В стенах спортшколы "Северная Олимпия" проходили соревнования по шашкам и мини-хоккею с мячом. Вокруг здания на локальных площадках шли турниры по городкам, лапте и другим, пока экзотическим для Коми видам спорта. Таким, например, как джакколо и шаффлборд. Самыми зрелищными силовыми видами оказались перетягивание каната, проходившее на поле республиканского стадиона, и корэш – борьба на закидываемых за пояс полотенцах, развернувшаяся во дворце единоборств.

Международный турнир M-1 Challenge 70 "Битва в тайге" состоялся 10 сентября в сыктывкарском КСЦ "Ренова". Это событие стало настоящим подарком для всех жителей региона. На трибунах был аншлаг, люди съехались со всех уголков Коми, ведь турнир такого уровня впервые проходил в республике. Проведение стало возможным благодаря личной договоренности главы Коми Сергея Гапликова и президента организации M-1 Global Вадима Финкельштейна.

На турнире бились такие звезды M-1 Global, как Алексей Кунченко и Артем Дамковский, доставляя несказанное удовольствие местной публике. В пяти поединках из десяти поучаствовали и местные бойцы смешанного стиля, сожалению, не одержав ни одной победы. Главным боем вечера стала встреча в полутяжелой весовой категории немца Рене Хоппе с ухтинским спортсменом Андреем Селедцовым. Немец победил по решению судей.

Возрождение "Строителя"

Сыктывкарский хоккейный клуб "Строитель", долгие годы испытывавший финансовые затруднения, наконец получил поддержку. Это стало возможным благодаря помощи нового руководства Коми.

Шесть сезонов "Строитель", некогда главный спортивный бренд Коми (в сезоне-1992/93 завоевывал серебро чемпионата России по хоккею с мячом), провел в высшей лиге, которая по сути является турниром дублеров. В 2010 году у сыктывкарской дружины не нашлось средств для того, чтобы заявиться на следующий сезон в суперлиге.

Тогда клуб и переместился в высшую лигу, где выступают в основном фарм-клубы команд суперлиги. "Строитель", естественно, понес большие потери в составе, но тем не менее в 2013 году смог стать чемпионом и завоевать путевку в суперлигу. Однако средств на возвращение в элиту хоккея с мячом команда найти не смогла.

На встрече с менеджментом команды в межсезонье бывший тогда глава Коми Вячеслав Гайзер сказал, что нужно просить удочку у государства, а не рыбу. Эта фраза впоследствии надолго закрепилась в лексиконе болельщиков. Новое руководство региона изменило отношение к спорту в республике, и уже в апреле глава Коми Сергей Гапликов заявил о том, что "Строитель" возродят, поручив правительству региона найти спонсора. В мае спонсора нашли. Им стало ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", выделившее "Строителю" двадцать миллионов рублей в сезоне-2016/17.

Сейчас "Строитель", громя соперников в высшей лиге, уверенно идет к главной цели сезона – возвращению в суперлигу. Помогает ему в этом вернувшийся в конце года из Швеции и занявший пост главного тренера шестикратный чемпион мира по бенди и один из лучших защитников в истории этого вида спорта Павел Франц.

Возвращение в столицу Коми воспитанника "Строителя" казалось фантастикой, и сомнения в том, что он согласится возглавить клуб, были даже после его первого визита в Сыктывкар. Однако болельщики в очередной раз убедились, что новое руководство региона не бросает слов на ветер, и уже в декабре Павел Франц во второй раз прилетел в Сыктывкар, чтобы официально вступить в должность.

Министр спорта Коми Николай Бережной подчеркнул, что программа развития и возрождения русского хоккея – это долгосрочный проект, который включает в себя не только выход "Строителя" в суперлигу, но и поднятие на новый уровень вида спорта в целом