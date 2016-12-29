За сутки на дорогах Коми сбили трех пешеходов

29 декабря 2016 года, 11:51 | Сыктывкар, Усть-Цилемский
Фото УГИБДД МВД по Коми

За сутки автовладельцы сбили на дорогах Коми трех пешеходов. В Усть-Цилемском районе пострадал ребенок, в Сыктывкаре — мужчина и пожилая женщина.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, в Усть-Цильме 28 декабря в 16:30 напротив дома №205 по улице Нагорная неустановленный водитель неустановленной машины сбил восьмилетнего мальчика.

Ребенок шел по краю проезжей части. У пострадавшего — ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

Еще два дорожных инцидента зафиксированы вчера в столице Коми. В 16:40 водитель 1972 года рождения ехал на "Шевроле Клан" по улице Панева. Напротив дома №9 он сбил 46-летнего мужчину.

У пострадавшего — черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, установлено состояние алкогольного опьянения.

В этот же день после 16 часов напротив дома №25 по улице Бабушкина водитель "Лады" сбил пожилую женщину. Как пояснили в ГИБДД, мужчина остановился возле знака "стоянка запрещена" и, заметив это, решил перепарковаться.

Выезжая задним ходом на дорогу, он не заметил женщину 1937 года рождения, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу с перелом бедра.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, пешеход, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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