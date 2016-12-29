Игорь Гурьев: проблем с пассажирскими автоперевозками в Воркуте не будет

В мэрии Воркуты 28 декабря под председательством градоначальника Игоря Гурьева прошло совещание по вопросу пассажирских автоперевозок.

Актуальность проведения такого совещания возникла в связи с тем, что в городе прошла информация, что после Нового года "автотранспортное предприятие может встать".

Как рассказал "Комиинформу" Игорь Гурьев, вопрос обсуждается уже полгода. В конце года кто-то решил его обострить.

"Сегодня в мэрии прошло совещание. Нашли оптимальное решение. Пассажиры не почувствуют после Нового года каких-то изменений. Это нам гарантировал директор "Севертранса", - сообщил И. Гурьев. - Автоперевозчик заверил мэрию Воркуты в том, что общественный транспорт в городе будет функционировать в обычном режиме. Автобусы будут курсировать и социальные билеты будут продаваться".





