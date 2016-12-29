На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП пострадали четыре пассажира "Пежо". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

28 декабря в 17:15 водитель 1979 года рождения двигался на "Пежо Боксер" по трассе Сыктывкар-Ухта со стороны столицы Коми.

На 255 километре он не справился с управлением и наехал на стоящую на краю дороги "Газель". После этого иномарку "вынесло" на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем "УАЗ".

В ДТП пострадали пассажиры "Пежо". Все в момент аварии были пристегнуты ремнем безопасности, отметили в ГИБДД.

Мужчина 1963 года рождения получил перелом таза и был госпитализирован. Женщина 1948 года — черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девушка 1996 года — аналогичные травмы. Еще одна пассажирка — девушка 1997 года рождения - получила ушибы.