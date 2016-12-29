Роспотребнадзор Коми рекоменует жителям республики проявлять осторожность при выборе блюд к новогоднему столу

29 декабря 2016 года, 10:30 |

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми рекомендует в период новогодних праздников особенно внимательно относиться к выбору продуктов для новогоднего стола, к их приготовлению и хранению в домашних условиях.

В новогодние дни увеличивается число пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, связанных с употреблением некачественной пищевой продукции. Пищевые продукты являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта. Чем дольше хранится продукт, тем активнее в нем идет размножение бактерий.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых овощей могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

При покупке продуктов нужно обращать внимание на условия реализации, срок годности продукции и содержание информации на этикетке.

Маркировка продукта должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя продукции, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевая ценность, рекомендации по приготовлению. С осторожностью надо относиться к товарам, продающимся вразвес, и, конечно, всегда оценивать внешний вид продукта.

Если Вы приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке, а пирожные с кремом, торты храните только в холодильнике и не забывайте о том, что это — скоропортящиеся продукты.

Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящиеся

- тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты

- салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовьте в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить

- пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике, не забывая о том, что это скоропортящиеся продукты

- не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов

- ни в коем случае не заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей, если чувствуете себя нездоровым (особенно при расстройстве стула, тошноте, боли в животе)

Санитарные врачи напоминают,, что приобретение алкогольной продукции вне легальных торговых точек незаконно и представляет угрозу вашей жизни и здоровью. Помните, что излишнее употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Будьте внимательны, берегите свое здоровье и здоровье своих близких.

Комиинформ
Ключевые слова: Новый год
Рубрика: Общество
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