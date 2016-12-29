Конкурс-выставка "Педагогический вернисаж — Пути творчества" откроется сегодня в Сыктывкаре

Открытие конкурса-выставки "Педагогический вернисаж — Пути творчества" состоится сегодня в Коми республиканском институте развития образования в 15 часов.

Как рассказала "Комиинформу" организатор выставки, методист центра воспитания и допобразования, кандидат педагогических наук Наталья Торлопова, в этом году выставка проходит в обновленном формате — в виде конкурса.

Первый этап творческого состязания прошел для участников заочно, в виртуальном пространстве. Около сорока учителей и педагогов изобразительного искусства со всех уголков республики представили на конкурс 80 работ.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженный художник РК Вадим Кононов, директор школы художественного ремесла в селе Выльгорт Сыктывдинского района Валерий Торопов и преподаватель колледжа искусств Коми Галина Лавкина, отобрало лучшие работы в четырех номинациях.

В номинации "Профи" участвовали педагоги изобразительного искусства, в номинации "Любитель" мог поучаствовать любой работник образования. Номинация "Начало" - для молодых педагогов изобразительного искусства с опытом работы до двух лет. В номинации "Мастер-класс" учителя могли представить работы с виде слайд-шоу или видеоролика.

"Всего на выставку жюри отобрало 29 работ, - рассказала "Комиинформу" Наталья Торлопова. - Мы не ставили задачу выявить победителя, все наши участники ими являются. В рамках экспонирования выставки в январе 2017-го планируем провести мастер-классы с участием конкурсантов".