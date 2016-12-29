Судебные приставы взыскали с нерадивого отца 187 тысяч рублей в качестве алиментов на ребенка

Должник по алиментам погасил задолженность в размере 187 тысяч рублей после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил его в пользовании спецправом. Денежные средства были зачислены на счет взыскателя.

В отдел судебных приставов по г. Ухте обратилась женщина и предъявила для принудительного исполнения исполнительный документ в отношении своего бывшего мужа о взыскании с него задолженности по алиментам.

В этот же день судебный пристав потребовал от должника обеспечить явку в отдел судебных приставов. Мужчина выполнил требование, но был удивлен, что бывшая супруга обратилась в адрес службы судебных приставов. Должник сообщил, что не согласен с расчетом, привел доводы о том, что у него имеется новая семья, и он не в состоянии платить алименты первому ребенку.

Несмотря на это, судебный пристав-исполнитель ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предупредил его об ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ и ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение требования решения суда о выплате алиментов. Мужчине разъяснены порядок исполнения требования исполнительного документа, а также меры, которые возможно применить в случае уклонения от уплаты алиментов.

Кроме того, было обращено взыскание на заработную плату, в отношении должника было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ, а также постановление об ограничении в спецправе. Получив копии соответствующих постановлений лично в руки, мужчина сообщил судебному приставу, что ему необходимо управлять машиной, так как он работает в должности инженера и ему нужно выезжать на объекты для проверки работы подчиненных.

Не согласившись с решением о временном ограничении его в спецправе, должник попытался отстоять свои права в судебном порядке. Суд отказал в удовлетворении требований, постановление судебного пристава признал полностью законным и обоснованным. После вступления решения суда в законную силу, должник произвел оплату долга в полном объеме в размере 187 тысяч рублей, погасил исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей. После предоставления платежных документов судебному приставу вынесено постановление об отмене ограничения в праве управления транспортным средством. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Взыскание алиментных платежей – это приоритетное направление в работе судебных приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми. В рамках исполнительных производств указанной категории применяется достаточно широкий круг мер принудительного исполнения, которые заставляют должников исполнить родительский долг по содержанию собственных детей, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов.