Телефонная связь в интинском селе Петрунь восстановлена

29 декабря 2016 года, 10:13 | Инта
Фото ИА "Комиинформ"

Телефонная связь в интинском селе Петрунь восстановлена. Об этом на личной странице в соцсети "В Контакте" сообщила мэр Инты Лариса Титовец.

Информацию подтвердили в компании "Ростелеком". Вчера, 28 декабря, к 18 часам бригаде связистов удалось завершить ремонтные работы.

Напомним, на днях село Петрунь осталось без связи, о чем в редакцию "Комиинформа" начали сообщать читатели, живущие в других населенных пунктах республики, которые не смогли дозвониться до родственников.

Авария произошла из-за сильных морозов. Погодные условия не позволили связистам оперативно добраться до места.



Ярослава Пархачева
Ключевые слова: село, связь, ростелеком, Погода, Инта, зима
Рубрика: Происшествия
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