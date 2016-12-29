Телефонная связь в интинском селе Петрунь восстановлена. Об этом на личной странице в соцсети "В Контакте" сообщила мэр Инты Лариса Титовец.

Информацию подтвердили в компании "Ростелеком". Вчера, 28 декабря, к 18 часам бригаде связистов удалось завершить ремонтные работы.

Напомним, на днях село Петрунь осталось без связи, о чем в редакцию "Комиинформа" начали сообщать читатели, живущие в других населенных пунктах республики, которые не смогли дозвониться до родственников.

Авария произошла из-за сильных морозов. Погодные условия не позволили связистам оперативно добраться до места.





