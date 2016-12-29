Приносить пользу обществу можно и безвозмездно - Василий Сидор

Приносить пользу обществу можно и безвозмездно. Такое мнение "Комиинформу" высказал глава - председатель Совета городского округа "Инта" Василий Сидор, комментируя предстоящее упразднение с 1 января 2017 года аппаратов Советов городских округов (ГО) и муниципальных районов (МР), работающих на постоянной основе.

Соответствующие изменения утверждены законом Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми" от 23 ноября 2016 года № 117-РЗ.

"В республике 20 муниципалитетов, в подавляющем большинстве народные избранники работают на общественных началах. Эти люди решают вопросы по улучшению жизни людей в их муниципальном образовании, трудятся на благо людей. При этом не подразумевается выплата какой-то компенсации за их труд, ведь это, прежде всего, общественная должность, - отметил В. Сидор.

Согласно принятому закону, функции по обеспечению деятельности Советов планируется передать в администрации муниципальных образований. Высвобождаемые средства, по мнению инициаторов проекта, целесообразно направить на решение проблем муниципалитета.

По информации Министерства финансов Республики Коми, в 2016 году на содержание представительных органов городских округов и муниципальных районов, их аппаратов, а также депутатов и глав муниципальных образований, работающих на платной основе, из республиканского бюджета израсходовано 51 401 000 рублей.

В итоге при реализации законов планируется сэкономить в бюджете свыше 50 миллионов рублей.

Помимо этого, еще одним законом от 23 ноября 2016 года № 116 "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми" изменено муниципальное управление в городских округах. Так, в соответствии с законом в муниципальных образованиях городских округов главы будут теперь избираться представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. При этом избранные главы городских округов будут возглавлять местные администрации. Таким образом, законом устраняется двоевластие и ликвидируется размывание полномочий между главой муниципального образования и руководителем администрации.

Напомним, задачу ликвидировать двоевластие и оптимизировать работу органов местного самоуправления поставил глава Республики Коми Сергей Гапликов. Принятые изменения в законодательстве направлены, прежде всего, на оптимизацию численности муниципальных служащих и соответственно бюджетных расходов в этой части.