Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году

29 декабря 2016 года, 9:12 |
Фото из архива "Комиинформа"

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал "Известиям", что к 2018 году развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально", — сказал Мантуров.

По словам министра, ранее планировалось достичь этого показателя к 2020 году, однако по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила 76%.

"По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов", — добавил чиновник.

ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" утверждена распоряжением правительства РФ от 1 октября 2010 года.

В рамках этой программы прогнозировался предельный объем финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета.

Комиинформ
Ключевые слова: лекарства
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:38 28.12.2016
Ряду жителей республики присвоены почётные звания "Заслуженный работник Республики Коми"
18:36 28.12.2016
В Коми пожарного наградили за помощь полицейскому
14:19 28.12.2016
Имя нового руководителя администрации Прилузья станет известно 15 февраля


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus