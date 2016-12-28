Ряду жителей республики присвоены почётные звания "Заслуженный работник Республики Коми".

Звание с формулировкой "За заслуги перед Республикой Коми" присвоено в соответствии с указом главы Республики Коми от 23 декабря 2016 года, сообщается на официальном портале региона.

За заслуги перед Республикой Коми почётные звания Республики Коми "Заслуженный работник Республики Коми" присвоены:

Гаджиеву Юсифу Алим оглы - заведующему лабораторией финансово-экономических проблем Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар;

Жигаленковой Наталье Анатольевне - бригадиру животноводства Центрального отделения сельскохозяйственного производственного кооператива "Княжпогостский", Княжпогостский район;

Кузнецовой Антонине Анатольевне - заведующему Усть-Куломским филиалом государственного казённого учреждения Республики Коми "Республиканская общественная приёмная Главы Республики Коми";

Кузнецовой Надежде Ивановне - оператору компьютерного набора структурного подразделения "Редакция журнала "Войвыв кодзув" автономного учреждения Республики Коми "Издательский дом Коми", город Сыктывкар;

Лютоевой Ларисе Ивановне - директору государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского района";

Мельниченко Василию Терентьевичу - начальнику общего отдела филиала "Аэронавигация Северного Урала" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", город Сыктывкар;

Семину Александру Львовичу - лесничему (старшему государственному инспектору по охране леса) - руководителю Яснэгского участкового лесничества Государственного учреждения Республики Коми "Сыктывдинское лесничество" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;

Цыпановой Елене Александровне - заместителю главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская поликлиника №3".