В Коми прибыла новая партия автомобилей для учреждений здравоохранения.

По информации Минздрава Коми, в число новых машин вошли два реанимобиля для Ухтинского филиала Территориального центра медицины катастроф Республики Коми, который будет открыт с 1 января. Автомобили класса "C" марки "Форд" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации оснащены современным оборудованием (около 60 единиц) в соответствии с порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. Автомобили приобретены на сумму 7 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.

Еще 10 машин – полноприводные автомобили скорой медицинской помощи класса "В" марки "УАЗ". Они уже распределены для организации экстренной помощи в районы республики. По одному новому автомобилю получат Сосногорская, Сысольская, Усть-Куломская, Троицко-Печорская, Усть-Цилемская, Удорская, Корткеросская центральные районные больницы, а также Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи. Два автомобиля будут направлены Ухтинской станции скорой медицинской помощи.

Машины пришли в республику в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года №2501, согласно которому Минпромторгу России выделен 1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи.

Также для нужд учреждений здравоохранения Республики Коми приобретены пять санитарных автомобилей. Машины будут распределены в организации согласно существующим потребностям в автотранспорте.

Все автомобили направятся к местам дислокации в январе 2017 года.

Кроме этого, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО "Лукойл", в 2017 году ПАО "Лукойл" планируется приобретение 8 автомобилей скорой медицинской помощи.

Напомним, план мероприятий по переоснащению региональной службы "скорой" автомобильным транспортом разработан и реализуется в соответствии с поручением главы государства. В конце 2015 года президент Владимир Путин по итогам форума "За доступную и качественную медицину!" поручил регионам проанализировать состояние санитарного автотранспорта и принять меры по приведению его в соответствие с национальным стандартом.

Ранее в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации Минпромторгу России были выделены 3 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для регионов страны. В ноябре Республике Коми было передано девять машин, в том числе реанимобиль марки "Форд", который получила Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи. По одной машине класса "В" автозавода "ГАЗ" распределено в город Ухту, Сыктывдинский и Койгородский районы. По одному автомобилю класса "В" марки "УАЗ" направлены в Воркуту, Инту, Прилузский, Усть-Цилемский и Усть-Вымский районы.



