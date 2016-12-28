Министр труда Коми пригласил работодателей присоединиться к региональному соглашению о минимальной заработной плате

Министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин пригласил работодателей региона присоединиться к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Республике Коми.

Напомним, сегодня в Республике Коми заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.

Согласно документу, с 1 января 2017 года в Коми минимальная заработная плата в южной климатической зоне составит 8100 рублей, в северной климатической зоне — 9300 рублей. Второй этап реализации подписанного соглашения намечен на 1 июля 2017-го. Минимальный размер зарплаты в южной климатической зоне планируется повысить до 8700 рублей, в северной — до 10000 рублей.

"В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми и не участвовавшим в заключение данного соглашения, присоединиться к нему. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к Региональному соглашению о минимальной заработной плате не представят в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими", - говорится в обращении.





Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Коми официально опубликовано в сетевом издании "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации" и доступно на официальном портале Республики Коми http://law.rkomi.ru/files/57/22639.pdf

В этом же издании официально опубликовано обращение министра труда, занятости и соцзащиты Республики Коми И.Семяшкина. Оно также доступно на официальном портале Республики Коми по ссылке http://law.rkomi.ru/files/57/22642.pdf



