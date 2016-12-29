В Коми пожарного наградили за помощь полицейскому

В Коми заместитель начальника ОМПО Управления по работе с личным составом МВД по Республике Коми Евгений Макаровский вручил водителю пожарного автомобиля отдельного поста № 1 пожарной части № 111 Дмитрию Захарову Благодарственное письмо от исполняющего обязанности министра внутренних дел по Коми.

Как рассказали "Комиинформу" в Управлении ПС и ГЗ, в ноябре Дмитрий Захаров оказал помощь сотрудникам дорожной полиции Сыктывкара в пресечении противоправных действий при нападении на одного из сотрудников полиции.

Пожарный ехал по Октябрьскому проспекту на своем автомобиле, когда заметил, что впереди в полицейском автомобиле что-то происходит. Оказалось, что на одного из полицейских напал задержанный ими мужчина, который находился в состоянии опьянения.

Евгений Макаровский, вручая благодарственное письмо, отметил активную гражданскую позицию пожарного: "Дмитрий не прошел мимо, помог сотрудникам полиции локализовать дебошира. Благодарим вас за самоотверженность и оказанное содействие сотрудникам органов внутренних дел"

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