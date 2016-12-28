В 2016 году в Коми выявлено 281 коррупционное преступление. Здесь наблюдается незначительный прирост: в прошлом году за такой же период их выявили 278, привел данные за 11 месяцев прокурор региона Сергей Бажутов. При этом, по статистике, в Коми средний размер взятки вырос и составил 692 тысячи рублей.

Удельный вес коррупционных преступлений по республике при этом повысился на 1,5%. Правоохранители выявляли больше преступлений коррупционной направленности в крупном и особо крупном размере. Таковых зафиксировано ровно 100, что больше на 35% в сравнении с показателями за прошлый год.

Также увеличилось число особо тяжких преступлений в этой сфере на 72%, что говорит о серьезности уголовных дел.

Большая часть составов, или треть, касаются взяточничества. Лица, фигурирующие в таких преступлениях, давали либо получали взятку, либо выступали посредниками. При этом в регионе увеличилось число преступлений по фактам получения взятки в крупном и особо крупном размере (на 42%).

"Наша задача — не привлечь к ответственности за эти преступления определенное число лиц. Наша задача — создание условий для того, чтобы правоохранительные органы, от которых зависит принятие законных решений, принимали их без оглядки на что-либо при наличии поводов и достаточных оснований", - подчеркнул прокурор.