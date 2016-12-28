В Коми средний размер взятки вырос и составил 692 тысячи рублей

28 декабря 2016 года, 18:20 | Сыктывкар
Фото ИА "Комиинформ"

В 2016 году в Коми выявлено 281 коррупционное преступление. Здесь наблюдается незначительный прирост: в прошлом году за такой же период их выявили 278, привел данные за 11 месяцев прокурор региона Сергей Бажутов. При этом, по статистике, в Коми средний размер взятки вырос и составил 692 тысячи рублей.

Удельный вес коррупционных преступлений по республике при этом повысился на 1,5%. Правоохранители выявляли больше преступлений коррупционной направленности в крупном и особо крупном размере. Таковых зафиксировано ровно 100, что больше на 35% в сравнении с показателями за прошлый год.

Также увеличилось число особо тяжких преступлений в этой сфере на 72%, что говорит о серьезности уголовных дел.

Большая часть составов, или треть, касаются взяточничества. Лица, фигурирующие в таких преступлениях, давали либо получали взятку, либо выступали посредниками. При этом в регионе увеличилось число преступлений по фактам получения взятки в крупном и особо крупном размере (на 42%).

"Наша задача — не привлечь к ответственности за эти преступления определенное число лиц. Наша задача — создание условий для того, чтобы правоохранительные органы, от которых зависит принятие законных решений, принимали их без оглядки на что-либо при наличии поводов и достаточных оснований", - подчеркнул прокурор.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: преступность, коррупция, коми
Персоны: Бажутов Сергей Александрович
Рубрика: Право
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:27 28.12.2016
Четыре года условно и штраф пять млн.рублей получила преподаватель УГТУ за то, что брала взятки от студентов
14:06 28.12.2016
Дело Марины Истиховской суд рассмотрит после новогодних каникул
13:24 28.12.2016
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Здравницы Республики"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта

Поздравления




Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

24 декабря

В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus