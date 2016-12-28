В Коми чаще всего недоплачивали работникам жилищно-коммунальной и строительной сфер

В Коми чаще всего в этом году зарплата недоплачивалась и задерживалась в жилищно-коммунальной и строительной отраслях. Такие данные привел на брифинге 28 декабря прокурор Коми Сергей Бажутов.

По данным за 11 месяцев, предприятия, отчитывающиеся о доходах, задолжали своим сотрудникам 22 миллиона рублей. "Ситуация в этом году была острой со строительными организациями, связана она была с аварийными домами", - напомнил прокурор.

В сфере малого и среднего бизнеса в поле зрения прокуратуры региона сейчас находится 56 предприятий, долг которых перед сотрудниками составляет 60 миллиона рублей.

В целом по итогам прокурорских проверок за 11 месяцев 2016-го выявлено 4624 нарушения по невыплате заработной платы. В интересах работников в суды направлено 2036 иска, часть из которых уже удовлетворена.

К дисциплинарной ответственности привлечено более 350-ти должностных лиц. По фактам невыплаты заработной платы свыше двух месяцев в Коми возбуждено 28 уголовных дел. По результатам прокурорского вмешательства выплачена заработная плата четырем тысячам человек, которые работают на 74 предприятиях.

Вместе с тем, подчеркнули в прокуратуре Коми, сумма долгов в два раза ниже аналогичных показателей прошлого года.