В Коми чаще всего недоплачивали работникам жилищно-коммунальной и строительной сфер

28 декабря 2016 года, 18:03 | Сыктывкар
Фото ИА "Комиинформ"

В Коми чаще всего в этом году зарплата недоплачивалась и задерживалась в жилищно-коммунальной и строительной отраслях. Такие данные привел на брифинге 28 декабря прокурор Коми Сергей Бажутов.

По данным за 11 месяцев, предприятия, отчитывающиеся о доходах, задолжали своим сотрудникам 22 миллиона рублей. "Ситуация в этом году была острой со строительными организациями, связана она была с аварийными домами", - напомнил прокурор.

В сфере малого и среднего бизнеса в поле зрения прокуратуры региона сейчас находится 56 предприятий, долг которых перед сотрудниками составляет 60 миллиона рублей.

В целом по итогам прокурорских проверок за 11 месяцев 2016-го выявлено 4624 нарушения по невыплате заработной платы. В интересах работников в суды направлено 2036 иска, часть из которых уже удовлетворена.

К дисциплинарной ответственности привлечено более 350-ти должностных лиц. По фактам невыплаты заработной платы свыше двух месяцев в Коми возбуждено 28 уголовных дел. По результатам прокурорского вмешательства выплачена заработная плата четырем тысячам человек, которые работают на 74 предприятиях.

Вместе с тем, подчеркнули в прокуратуре Коми, сумма долгов в два раза ниже аналогичных показателей прошлого года.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: суд, статистика, прокуратура, коми, бизнес
Персоны: Бажутов Сергей Александрович
Рубрика: Право
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