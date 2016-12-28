В Сыктывкаре перекроют часть улицы К. Маркса.

По информации сыктывкарской мэрии, 28 декабря с 18:00 и до 00:00 будет ограничено движение автотранспорта по всей ширине проезжей части по ул. К. Маркса, от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе.

Причина - проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения