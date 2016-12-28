В Сыктывкаре перекроют часть улицы К. Маркса
28 декабря 2016 года, 17:25 | Сыктывкар
В Сыктывкаре перекроют часть улицы К. Маркса.
По информации сыктывкарской мэрии, 28 декабря с 18:00 и до 00:00 будет ограничено движение автотранспорта по всей ширине проезжей части по ул. К. Маркса, от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе.
Причина - проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения
Комиинформ
Рубрика: Общество
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Поздравления
Интервью
Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
24 декабря
В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться