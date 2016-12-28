В Сыктывкаре перекроют часть улицы К. Маркса

28 декабря 2016 года, 17:25 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре перекроют часть улицы К. Маркса.

По информации сыктывкарской мэрии, 28 декабря с 18:00 и до 00:00 будет ограничено движение автотранспорта по всей ширине проезжей части по ул. К. Маркса, от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе.

Причина - проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения

Комиинформ
Ключевые слова: ремонт, ЖКХ, дороги
Рубрика: Общество
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