Продукция из Коми пользуется большим спросом на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

На Пионерской площади в Санкт-Петербурге 24 декабря открылась одиннадцатая Рождественская ярмарка.

Ежедневно до 8 января с 12.00 до 23.00 часов открыты павильоны продавцов из зарубежных стран и регионов России.

В центре ярмарки расположился каток и различные детские аттракционы. Горожане знакомятся не только с культурой других регионов нашей страны, но и с рождественскими традициями других государств.

В Рождественской ярмарке принимают участие 14 регионов России и 16 стран.

Как сообщает Представительство Коми в Северо-Западном регионе, среди участников - сразу три предприятия из Республики Коми - ПСК "Оленевод", "Луч Севера" и ИП Громов. Их продукция разместилась в отдельном домике "Республика Коми". Товаропроизводители Коми предлагают петербуржцам и гостям города – разнообразные полуфабрикаты из оленины (котлеты, пельмени, купаты, сосиски, фарш), копченые деликатесы, сырокопченую оленину, колбасы разных видов; мясные и рыбные консервы; замороженную ягоду; мед.

Стоит отметить, что стоимость экологически чистых продуктов из Республики Коми существенно ниже, чем у соседей по ярмарке.

"Этот год был очень удачным для нашей компании в плане выхода на рынок Санкт-Петербурга. При поддержке Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации продукция ПСК "Оленевод" прочно закрепилась в магазинах Санкт-Петербурга. Это не просто разовые поставки, наша продукция введена в меню на постоянной основе. Наше участие в Рождественской ярмарке – это продолжение работы по выходу на рынок СЗФО. В течение первых дней ярмарки мы получили очень хорошие продажи и только положительные отклики. Всем очень нравится наша продукция, - поделилась впечатлениями заместитель директора ПСК "Оленевод" Ксения Пасынкова.

По ее словам, на ярмарку приходит очень много бывших жителей Республики Коми – из Сыктывкара, Ухты, Воркуты. "Местные жители тоже довольны продукцией, у нас можно сказать "хитовый" домик при том, что рядом представлена аналогичная продукция из других регионов. Нашу продукцию уже распробовали и приходят по второму, третьему разу, готовы взять на подарки к Новому году. Этот вопрос мы тоже решили, у нас есть подарочные наборы. Я считаю, что производители Республики Коми очень нуждаются в таких ярмарках. Разговаривая с другими производителями, я вижу, что они заинтересованы в участии в следующем году. Когда они видят на примере других, что это работает, то появляется ажиотаж", - сказала К.Пасынкова.

По словам представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации Валерия Кюршина, помощь предприятиям республики в выходе на рынки Северной столицы – одно из направлений работы постпредства.

"Если говорить о производителях пищевой продукции, то в уходящем году мы их презентовали на самых крупных площадках Санкт-Петербурга, в Центре импортозамещения и локализации. С большим успехом прошли в Санкт-Петербурге Дни коми кухни, которые открывал глава Республики Коми Сергей Гапликов. И мы видим результаты этой работы. Продукцией предприятий из Коми активно интересуются. Уже заключены первые контракты, растут обмены поставок. Дальнейшее развитие этого направления мы связываем с открытием Торгового Дома Республики Коми, который станет основным центром поддержки наших производителей в СЗФО. Приглашаем всех, кто готов поставлять качественную продукцию в Санкт-Петербург. Рынок Санкт-Петербурга и СЗФО огромный, и каждый сможет найти свою нишу, закрепиться, наладить прочные отношения с партнерами", - подчеркнул Валерий Кюршин.