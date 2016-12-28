Красные пальмы и голубые пионы увидят сыктывкарцы в новогоднем небе

Около 45 праздничных залпов прозвучат в новогоднюю ночь на Стефановской площади в Сыктывкаре. Новогодний салют начнется 1 января в 1.30 и продлится пять минут.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов, сыктывкарцы увидят "парчовую корону с мерцающей сердцевиной с сине-серо-серебряными лучами", "фиолетовую парчовую хризантему", "сиреневую волну", "голубой пион с золотой ивой в центре" и "красную пальму". Запуск салюта состоится с правого берега реки Сысола. После запуска фейерверка состоится дискотека.

"1 января в половине первого на Стефановской площади начнется новогоднее представление с участием аниматоров, - сообщил О. Елфимов. - На сцене будут выступать творческие коллективы, запланированы интерактивные танцы с участием горожан и гостей столицы. Но мне не хотелось бы раскрывать интригу представления, поэтому я приглашаю сыктывкарцев прийти и своими глазами увидеть новогоднее шоу".